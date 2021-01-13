Постери із зображенням Ченстоховської Божої Матері з веселкою замість німба обурили вірян

У Польщі починається суд над трьома правозахисницями та ЛГБТ-активістками. Жінок звинувачують в образі почуттів католиків, їм загрожує до двох років в'язниці.

Як пише BBC, обвинувачені - Ельжбета, Анна та Йоанна. Їхні прізвища офіційно не називають, але в повідомленнях ЗМІ одна з них фігурує як 53-річна Ельжбета Подлєсна.

Інцидент, що став предметом судового розгляду, стався 29 квітня 2019 року. Активістки розмістили на стінах, тротуарах, пересувних туалетах, сміттєвих урнах і дорожніх знаках біля костелу в Плоцьку постери із зображенням Ченстоховської Божої Матері з веселкою замість німба. Жінки стверджують, що таким чином вони відповіли на раніше встановлену поруч з храмом інсталяцію, що називала нетрадиційну сексуальну орієнтацію одним зі смертних гріхів.

Після того, як випадок набув розголосу, аналогічні зображення стали з'являтися і в інших містах, в тому числі у Варшаві.

Шановану ікону Ченстоховської Божої Матері, як вважають, написав євангеліст Лука. Це головна святиня польських католиків. Через темний лик вона відома також як «Чорна Мадонна».

«Райдужна Мадонна» натомість викликала обурення вірян і консервативних політиків.

«Казки про свободу і “толерантність” нікому не дають права ображати почуття вірян», – написав тоді у Twitter міністр внутрішніх справ Польщі Йоахім Бруджинський.

Слідство завершили в липні минулого року. Початок процесу планували на листопад, але відклали.