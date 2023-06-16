Бурштин перевозили як у вигляді прикрас, так і в сировині

На Хмельниччині затримали трьох чоловіків, які займались незаконним продажем бурштину в Туреччину. Каміння купували у Рівненській області, а тоді через посередників, які їхали у Туреччину, перевозили його та продавали за кордоном. Всього слідству відомо, що зловмисники таким чином нелегально продали понад 100 кг бурштину.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, з початку цього року троє мешканців Хмельницького налагодили постачання до міста бурштину з сусідньої Рівненської області. Зловмисники отримували товар поштою, потім фасували його на дрібні частини. Після цього передавали бурштин кур’єрам, які їхали до Туреччини. Вони приховували товар серед особистих речей. Вже у Туреччині бурштин продавали.

У прокуратурі додають, що один з організаторів схеми є українцем, а двоє інших – іноземці. Проте всі вони мешкають у Хмельницькому. У якості кур'єрів вони залучали жінок, які їздили до Туреччини автобусами.

Всього поліцейські задокументували збут понад 100 кг бурштину як у вигляді виробів, так і в сировині. Затримання трьох учасників банди відбувалось при черговій спробі відправлення кур’єрів із дорогоцінним камінням.

«У підозрюваних поліцейські провели 17 санкціонованих обшуків: 14 в Хмельницькій області та три – в Рівненській. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 600 кг бурштину, 70 000 доларів та 30 000 грн, блокноти, поштові накладні, чорнові записи тощо», – йдеться у повідомленні.

Трьом учасникам злочинної групи вже повідомили про підозри за ч.2 ст. 240-1 ККУ (незаконний збут бурштину). Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років тюрми. Наразі затримані перебувають у СІЗО.