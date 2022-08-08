Затриманий 19-річний мешканець Самбірщини (на фото) підозрюється у крадіжці нафтопродуктів

На Самбірщині правоохоронці викрили трьох злочинців, які крали дизпаливо з трубопроводу ПАТ «Укрнафта». Зловмисники зробили врізку у трубопроводі, який проходив через ліс. У понеділок, 8 серпня, організаторові злочинної групи – 19-річному юнаку повідомили про підозру у злочині, розповіли у прес-службі поліції.

За даними слідства, троє мешканців Самбірського району зробили врізку у нафтопроводі, який належить ПАТ «Укрнафта». Резервуар, куди зловмисники зливали та зберігали дизельне паливо, вони закопали неподалік.

«Викрадене пальне фігуранти використовували для власних потреб та продавали близькому оточенню. На "справу" виходили, як правило, вночі. Після наповнення резервуара, дизпаливо переливали у пластикові бочки та перевозили мікроавтобусом до місця свого приживання. За один "вихід" могли викрасти до двох тонн дизельного палива», – повідомила прес-служба поліції.

Так виглядає врізку в трубопровід, з якого крали нафтопродукти (фото прокуратури)

Вночі з 6 на 7 серпня поліцейські затримали одного із злочинців. Як уточнили у прокуратурі, затриманий на гарячому – 19-річний мешканець Самбірщини. Саме він організував схему викрадення пального і залучив до справи двох знайомих.

«Затриманий під час чергової крадіжки пального з нафтопроводу в кількості близько 2 тонн на загальну суму понад 100 тис. грн. Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У понеділок, 8 серпня, затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. 19-річному хлопцеві загрожує до восьми років ув'язнення.