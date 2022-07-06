Під час обшуків правоохоронці вилучили 27 тонн краденого дизпалива, 120 тис. грн готівкою та обладнання

Поліція викрила двох працівників локомотивного депо із Чернівців, які зливали пальне із поїздів під час їхньої зупинки, завантажували у спеціально обладнаний бус і потім продавали через мережу автозаправок, яка належить місцевому підприємцю. Фігурантів затримали під час чергової крадіжки між станціями Новоселиця та Мамалига, коли вони викачували із поїзда 1,5 тонни пального.

Як у середу, 6 липня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, до складу групи входили приватний підприємець та працівники локомотивного депо «Львівської залізниці» у Чернівцях. За даними правоохоронців, чоловіки зливали пальне з локомотивів під час їхньої зупинки на залізничній станції, підганяли спеціально обладнаний для цього бус і далі продавали крадене пальне через мережу АЗС, що належить місцевому підприємцю.

«Встановлено, що організував діяльність групи місцевий мешканець. Йому нещодавно було повідомлено про підозру – звернувся до «кримінального авторитета», аби той допоміг «вибити» 200 тис. грн неіснуючого боргу», – уточнюють у поліції.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що йдеться про старшого машиніста та помічник машиніста тепловоза, які перекачували пальне з локомотива до місткостей у бусі.

«Під час здійснення протиправної діяльності, 5 липня, їх затримали правоохоронці між станціями Новоселиця та Мамалига. Особи вже встигли викачати 1,5 тонни пального», – зазначається у повідомленні прокуратури.

Під час обшуків у чоловіків вилучили майже 27 тонн пального, спецобладнання та автомобіль, 120 тис. грн готівки та «чорнові» записи. Вартість вилученого становить понад 2 млн грн. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах за змовою групи осіб) та обрання їм запобіжних заходів. За скоєне усім трьом чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція також встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.