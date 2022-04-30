Правоохоронці вилучили Nissan Patrol і всі бочки з краденим пальним

Поліція затримала чотирьох чоловіків, які зливали з вантажного тепловоза біля залізничної станції в Отинії дизельне паливо. Троє із них – мешканці Івано-Франківської області, четвертий – із Закарпаття. Зловмисники встигли викрасти 1,8 тис. літрів пального. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Як у суботу, 30 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, чоловіків затримали неподалік залізничної станції в Отинії, коли вони зливали пальне з тепловоза. Біля них був Nissan Patrol з причепом, на якому розмістили ємності з дизельним паливом.

«Двох порушників поліцейські затримали на місці, ще двох згодом. Чоловіки встигли злити з вантажного тепловоза понад 1,8 тис. літрів дизельного палива. Правоохоронці вилучили обладнання для перекачування паливо-мастильних матеріалів, автомобіль та ємності з рідиною», – йдеться у повідомленні поліції.

Виявилося, що троє фігурантів є мешканцями Івано-Франківської області, один – із Закарпаття. Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.