Сокальський районний суд Львівщини виніс вирок трьом медикам Червоноградської центральної міської лікарні, яких звинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, через що дитина померла при пологах. Завідувача пологового відділення суд виправдав, а двох акушер-гінекологів визнав винними, проте звільнив від відбування покарання через закінчення термінів давності. З Червоноградської центральної міської лікарні стягнули 600 тис. грн у користь породіллі.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, трьох медиків з Червоноградської центральної міської лікарні (завідувача пологового відділення та двох акушер-гінекологів) обвинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, які призвели до смерті плоду – дитину дістали мертву під час кесаревого розтину. Кримінальне провадження порушили ще у 2015 році.

Близько 05:00 жінка поступила у лікарню та знаходилась у пологовому стаціонарі. Її оглянув завідувач пологового відділення та черговий акушер-гінеколог. Завідувач відділення близько 23:20 був повідомлений іншим черговим акушер-гінекологом, що у породіллі дистрес плоду. Через пів години після цього він приїхав з дому в лікарню, згодом у лікарню викликали анестезіолога та неонатолога, провели кесарів розтин, однак дитина була мертвою.

Правоохоронці обвинувачували завідуючого відділення, що він «не зумів організувати своєчасний збір працівників операційної бригади пологового відділення Червоноградської ЦМЛ, що призвело до запізнілого проведення ним та черговим лікарем операції ургентного кесарського розтину, через що вони дістали мертвий плід».

Також завідувача відділення обвинувачують у службовому підробленні, бо він «вніс до історії пологів завідому неправдиву інформацію щодо часу початку та завершення проведення операції кесаревого розтину». Адже при існуванні загрози життю матері або плоду операція повинна бути розпочата не пізніше ніж через 15 хвилин від визначення показань.

Акушер-гінеколога, під час зміни якого жінка поступила у лікарню, звинуватили, що він не спостерігав за розвитком пологової діяльності у породіллі. За даними правоохоронців, о 20:00 у нього завершилось денне чергування і він передав породіллю наступному лікарю «без проведення всіх необхідних медичних обстежень, що в подальшому призвело до несвоєчасного діагностування дистресу плоду».

Чергового лікарня, на зміні якого проводили кесарів розтин, також обвинуватили у неналежному виконанні професійних обов’язків, бо він «не проводив ретельного динамічного обстеження за станом плода та матки роділлі, а тому не зміг своєчасно діагностувати дистрес плоду, на фоні виливання навколоплідних вод, яке відбулось о 21:50». Його також обвинуватили у службовому підробленні, бо він, як і завідувач відділення, вніс неправдиву інформацію в історію пологів.

У судовому засідання медики не визнали свою провину. Завідувач відділення розповів, що близько опівночі приїхав у лікарню та подзвонив до чергового анестезіолога, який відмовився робити анестезію, тоді він подзвонив іншому анестезіологу, який у цей час був вдома. Він погодився приїхати на роботу і, за словами завідуючого відділення, близько 00:30 вони розпочали операцію та дістали мертвий плід.

Акушер-гінеколог, на зміні якого проводили кесарів розтин, розповів у суді, що він намагався додзвонитись до завідувача відділення ще близько 22:50, коли у лікарні помітили падіння серцебиття плоду до 90 уд./хв., а потім почали підтікати зелені води. Однак завідувач відділення не брав трубки, потім лікар подзвонив на телефон його дружини і заввідділення сказав йому спостерігати за породіллею. О 23:35 лікар ще раз подзвонив заввідділення та повідомив, що змін немає. Після цього заввідділення приїхав у лікарню, згодом прибув неонатолог та анестезіолог. За словами акушера-гінеколога, операція розпочалась о 01:00 і через п’ять хвилин народилась мертва дівчинка з трьома обвиттями пуповини навколо шиї.

Акушер, під час зміни якого поступила породілля, також не згідний з обвинуваченнями, він заявив, що двічі оглядав жінку і його нічого не насторожувало. Медик заявив, що після нього на зміну заступив його син і він би «не підсунув синові свиню».

Справу розглянув суддя Олег Веремчук, який дослідив усі матеріали справи. Він виправдав завідувача пологового відділення у висунутих обвинувачення, а двох акушер-гінекологів визнав винними у неналежному виконанні професійних обов’язків. Одному лікарю призначили 1,5 років обмеження волі, а іншому рік і вісім місяців обмеження волі (його також визнали винним у службовому підробленні). Однак обох лікарів звільнили від відбування покарань через закінчення термінів давності. З Червоноградської центральної міської лікарні стягнули 600 тис. грн у користь породіллі. На вирок ще може бути подана апеляція.