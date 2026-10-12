Судинний хірург Роман Трутяк консультує пацієнтку

До лікарень доволі часто потрапляють пацієнти, у яких важкі захворювання чи ускладнення спровокував тромб. Нерідко у критичному стані, бо запізно звернулися по медичну допомогу, і не завжди лікарям вдається допомогти цим людям. У таких випадках часто ставимо собі запитання: чи можна було цьому запобігти? Чи можна було не допустити утворення тромбу або розчинити його ще до того, як він спровокував ускладнення? За відповідями на ці та інші запитання ZAXID.NET звернувся до судинного хірурга, к. м. н., доцента Львівського національного медичного університету імені Короля Данила Романа Трутяка.

Чому утворюються тромби, що провокує їх виникнення?

Тромб – це згусток крові, який утворюється всередині судини. Він виникає як захисна реакція організму, коли потрібно зупинити кровотечу після травми чи порізів, він закриває пошкоджену ділянку і захищає організм від крововтрати. Утім, тромб може бути і причиною важких захворювань через порушення кровотоку і призвести до гангрени і втрати кінцівки.

Є два види тромбозів: венозний та артеріальний. У першому випадку тромби утворюються у венах, у другому – в артеріях. Артеріальний тромбоз вважається більш небезпечним, бо призводить до відмирання тканин і органів. Нині пропоную зупинитися саме на виникненні тромбів у артеріях кінцівок.

Тромбоз артерій кінцівок зазвичай є окремим захворюванням. Тромби часто утворюються на тлі атеросклерозу: бляшки пошкоджують внутрішню поверхню судини, звужують її та змінюють кровотік. Розвитку атеросклерозу сприяють куріння, високий холестерин, цукровий діабет, надмірна вага, підвищений тиск і хвороби нирок.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Є й інший механізм потрапляння тромбу у кінцівки: згусток утворюється, наприклад, у серці при неправильному його скороченні, а потім із кровотоком потрапляє в артерію ноги чи руки.

Які симптоми вказують на те, що утворився тромб, тобто що має людину насторожити?

При ураженні артерії тромбами порушується приплив крові до тканин – виникає порушення живлення тканин і розвивається ішемія. Для артеріального тромбозу характерні такі симптоми:

1. Біль у кінцівках. Тромб часто виникає там, де артерія вже уражена. Це можуть бути будь-які артерії ніг чи рук. При цьому місце розташування тромбу і місце найбільшого болю не обов’язково збігаються: перешкода може бути у стегні, а найбільше страждати – стопа.

2. Відчуття холоду, збліднення, оніміння кінцівок, у першу чергу пальців і стопи, слабкість кінцівки.

3. Неможливість нормально рухати стопою або пальцями. Це особливо тривожний симптом – тут негайно в лікарню. Натомість хронічне порушення кровопостачання часто проявляється поступово: під час ходьби починає боліти литка. Людина зупиняється, біль минає, і вона може йти далі. Це переміжна кульгавість. Вона не потребує операції й лікується медикаментозно. Та якщо на прогулянці доводиться часто зупинятися через біль, варто звернутися до судинного хірурга.

4. Біль у стопі у спокої, нічний біль, незагойні рани чи потемніння пальців. Такі симптоми можуть свідчити про дуже серйозне ураження артерій, яке за несвоєчасної медичної допомоги може призвести до втрати кінцівки.

А може тромб виникнути без виражених симптомів?

Так, прояви можуть бути й непомітними. Їхня вираженість залежить від місця ураження та того, наскільки кровопостачання підтримують обхідні дрібніші судини. Перекриття кровотоку на тлі тривалого захворювання артерій іноді проявляється поступовим погіршенням, а не раптовим сильним болем.

Людина, яка мало ходить, може не помічати хронічної ішемії. А при цукровому діабеті ураження нервів знижує чутливість: больова «сигналізація» працює тихіше або взагалі не працює, хоча проблема із кровопостачанням може бути дуже серйозною. Тож відсутність сильного болю не гарантує безпеки. Особливо якщо з’явилася рана, що не гоїться, змінився колір стопи або погіршилися рухи. У таких випадках не варто відкладати візит до лікаря.

Чим небезпечне утворення тромбу в артеріях кінцівок?

Тромб в артерії може перекрити надходження крові й кисню до тканин. При гострій ішемії страждають нерви та м’язи і якщо зволікати з лікуванням, зміни можуть стати незворотними. Наслідки бувають різні: втрата функції кінцівки, відмирання тканин і ампутація. Це може загрожувати й життю людини.

Є також хронічна загрозлива ішемія кінцівки. Вона розвивається, коли тривале порушення артеріального кровопостачання супроводжується болем у спокої, незагоєними виразками або гангреною. Для її виникнення не обов’язково має з’явитися новий тромб: причиною може бути тяжке хронічне ураження артерій. Характерна скарга – біль у стопі вночі, через який людина змушена опускати ногу з ліжка, щоб стало легше. Це привід для термінового звернення.

Які обстеження слід пройти, аби підтвердити наявність тромбу?

Починати треба з огляду лікаря. Він оцінить колір і температуру кінцівки, чутливість, рухи та пульсацію артерій. Пульс, до речі, перевіряють не лише на зап’ястку – на стопі у нормі він також є. Після огляду лікар може призначити додаткове обстеження.

Ультразвукове дуплексне сканування артерій допомагає виявити звуження або перекриття й оцінити кровотік по судинах. Для уточнення анатомії ураження та планування втручання можуть знадобитися КТ-ангіографія чи інші методи візуалізації.

При гострій ішемії обстеження проводять екстрено: очікування планового УЗД не повинно затримувати лікування.

Тромб можна розчинити медикаментами чи обов’язково потрібна операція?

При гострому артеріальному тромбозі головне завдання – швидко відновити кровопостачання. Проте препарати для розчинення тромбів мають високий ризик серйозних ускладнень і застосовуються у крайніх випадках, коли не можливо відновити кровотік руками судинних хірургів. Лікарі також застосовують антикоагулянти, які стримують подальше тромбоутворення. Тому, коли кінцівка під загрозою, медпрепарати вже мало помічні.

При хронічній ішемії з переміжною кульгавістю лікування часто починають із контролю чинників ризику, призначення медпрепаратів і структурованої програми ходьби. Тобто якщо людина може пройти хоча б 50 м без зупинки, то на фоні лікування можна уникнути операції. Та коли є рани, виразки чи гангрена – терміново оцінюють можливість відновлення кровотоку. Тут вже, на жаль, таблетки не допоможуть. Операція на судинах дає шанс пацієнтові продовжувати ходити на своїх двох.

Чи можна запобігти виникненню тромбів? Якщо так, то що для цього слід зробити?

Повністю усунути ризик неможливо, але суттєво його зменшити – цілком реально. Для цього слід відмовитися від куріння, контролювати холестерин, артеріальний тиск, цукор у крові, побільше рухатися і регулярно приймати призначені ліки.

При переміжній кульгавості корисна лікувальна ходьба. Але коли виникає біль у стані спокою, рани або раптове погіршення, не варто намагатися розходити ногу. Нехай кінцівку спершу огляне судинний хірург. Людям із діабетом важливо щодня оглядати стопи і звертати увагу на будь-які пошкодження.

Коли слід терміново викликати «швидку»?

Якщо нога або рука раптово:

стала значно холоднішою чи блідішою за іншу;

виник сильний біль, особливо разом зі зміною кольору або температури;

кінцівка оніміла або втратила чутливість;

ослабла, стало важко рухати стопою, кистю чи пальцями.

Не потрібно чекати появи всіх цих ознак. Особливо небезпечним є порушення рухів, воно може свідчити про загрозу життєздатності кінцівки. Навіть якщо людина роками лікується через хронічну ішемію, раптове погіршення потребує екстреної оцінки. Диспетчеру треба повідомити, що змінилося та коли це почалося. І не відкладати звернення до ранку: при гострій ішемії рахунок може йти на години.