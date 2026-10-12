Пацієнтка з командою лікарів, які її врятували

Спеціалісти Університетської лікарні ЛНМУ врятували 78-річну мешканку Львівщини, яка через тромби в серці за короткий період перенесла чотири складні операції. До порятунку жінки долучилися судинні хірурги, кардіохірурги і кардіологи. На щастя, їм вдалося врятувати пацієнтку.

78-річна жінка спершу лікувала серце у місцевій лікарні. Утім, їй ставало все гірше, почали відмовляти ноги і вона звернулася до львівських лікарів. В Університетській лікарні її обстежили, провели КТ і виявили тромбоемболію ноги. Потрібна була термінова операція, щоб врятувати ногу від гангрени та ампутації чи розвитку ниркової недостатності, кажуть у лікарні.

Судинні хірурги професор Юрій Орел та Зоряна Лудин, які оперували жінку, під час втручання побачили, що тромб більше схожий на бактеріальний субстрат. Його відправили на гістологію. Після операції кровообіг у нозі жінки відновився, стан покращувався, але виник різкий біль у животі.

«Бувають ситуації, коли тромб з якогось місця, найчастіше з серця, переміщується і попадає спочатку в ноги, потім інший фрагмент в іншу зону. У пацієнтки сталася тромбоемболія мезентеріальних судин, гостра мезентеріальна ішемія. Летальність при гострій ішемії – від 30 до 70%, а коли розвивається вже некроз кишки, летальність становить до 85-95%. У нашої пацієнтки одна потенційно смертельна ситуація перейшла в іншу», – каже професор, судинний хірург Юрій Орел.

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Пацієнтка знову потрапила на операційний стіл. Цього разу судинні хірурги успішно відновили кровопостачання уже в кишці. Та лікарі хотіли зрозуміти: звідки беруться тромби. Тож провели спільні консультації з кардіохірургами, кардіологами. Ехокардіографія показала ураження аортального клапана через інфекційний ендокардит.

«У пацієнтки була запущена ревматична вада серця. Вона завжди має ускладнення – артеріальну тромбоемболію. Якщо у серці є різкі звуження одного з клапанів, утворюються тромби. Вони з кровообігом попадають в різні органи і судини. І в цієї пацієнтки було саме так. Ми провели їй операцію із заміною клапана, все пройшло добре, післяопераційний період пробігав цілковито гладко. Та перед випискою у пацієнтки тромб знову потрапив у кишківник, Це було дуже небезпечно. Ми намагалися четверту операцію зробити малоінвазивно через судини, тобто ендоваскулярно. Та спроба не вдалася. І професор Юрій Орел з бригадою провели четверту операцію і забрали тромби з артерії», – каже кардіохірург, професор Любомир Кулик.

Операція пройшла успішно. Реабілітаційний період у пацієнтки минув без ускладнень. Жінка поступово повернулася до звичного життя та родини.

Рятували пацієнтку судинні хірурги Юрій Орел, Зоряна Лудин, Богдан Гаврилів, Василь Пелех, кардіохірурги – Любомир Кулик, Володимир Пришляк, кардіолог – Ірина Бодак і інтервенційний кардіолог – Лілія Сорохтей.