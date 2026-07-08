Саме в цей період температура різко зростає, а повітря стає сухим

Липень – один із найважчих місяців для догляду за трояндами. Саме в цей період температура різко зростає, а повітря стає сухим. І такий стрес може призвести до зменшення цвітіння, а також до появи шкідників і захворювань. І правильний догляд за трояндами саме у цей період, допоможе їм вижити, добре розвиватися та продовжувати цвісти протягом усього літа. Gardening Know How розповідає, що потрібно робити з трояндами в липні, щоб вони довше цвіли.

Регулярно видаляйте зів’ялі квіти

Після того як квіти відцвіли, їх рекомендують обрізати. Це етап допомагає дати рослині сигнал, що вона ще не закінчила цвісти, стимулюючи новий цикл цвітіння.

Правильний спосіб зробити це – зробити чистий зріз трохи вище першої групи з п’яти листочків. Якщо ваші троянди ростуть гронами, зрізайте кожну окрему квітку, коли вона відцвітає. Обов’язково використовуйте чисті та гострі ножиці, щоб запобігти поширенню хвороб та пошкодженню стебел.

Не забувайте про полив

У спекотні липневі дні троянди потребують достатньої кількості вологи. Поливати кущі потрібно глибоко один-два рази на тиждень, а не поверхнево щодня. Глибокий полив стимулює коріння проростати глибше в ґрунт, де прохолодніше.

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Воду рекомендують лити під основу куща, не змочуючи листя. Це допомагає зменшити ризик розвитку грибкових захворювань.

Підтримуйте мульчу в хорошому стані

Мульча – це незамінний елемент догляду за трояндами влітку. Підтримка чистого шару мульчі товщиною 5–7,5 сантиметрів навколо кущів троянд має чимало переваг. Вона допомагає зберегти прохолоду ґрунту, що допомагає зменшити стрес у рослин.

Мульчування навколо куща також сприяє збереженню вологи в ґрунті, що є надзвичайно важливим моментом під час спекотного та посушливого літа.

І саме в липні варто переконатися, що шар мульчі навколо ваших троянд достатньо глибокий і чистий. За потреби додайте мульчі або замініть ту, що розклалася.

Підживлюйте троянди

Підживлення троянд важливе для їхнього здорового росту та тривалого цвітіння. Зазвичай підживлювати троянди потрібно навесні – саме в цей час потрібно робити це інтенсивно, щоб стимулювати новий ріст.

У липні слід продовжувати підживлювати троянди, щоб зберегти їх здоровими, проте робити це потрібно не надто інтенсивно, щоб вони не пускали занадто багато нових пагонів під час спекотної погоди.

У липні використовуйте збалансоване добриво. Після внесення добрива ретельно полийте троянди, щоб зменшити ризик стресу. Якщо у вашому саду була сильна посуха, поки що відмовтеся від підживлення і зосередьтеся на поливі.