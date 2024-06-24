Тренер Фонду Девіда Нотта, львівський судинний хірург Роман Трутяк розповідає колегам, як допомогти пацієнту з бойовими травмами судин

Минулого тижня у Полтаві викладачі Фонду Девіда Нотта у співпраці із ВООЗ провели п’ятиденний тренінг для військових лікарів, які під час війни рятують життя важкопоранених українців. Уперше викладачами тренінгу були шестеро українських медиків, троє з них – львів’яни – судинний хірург Роман Трутяк, хірурги Анатолій Прохоренко та Аркадій Сельменський. Досі викладачами на таких тренінгах були лише британці і американці. Під час таких тренінгів викладачі діляться з лікарями досвідом, новітніми технологіями і техніками для порятунку українців, які отримали різного роду бойові травми і поранення.

До слова, Девід Нотт є одним із провідних світових експертів у галузі хірургії бойової травми. Професор Нотт раніше працював у багатьох зонах конфлікту, включаючи Афганістан, Ірак, Сектор Газа та Сирію. Від початку повномаштабної війни в Україні заснований ним Фонд допомагає рятувати важкопоранених українців.

Тренери Фонду девіда Нотта, які ділилися своїми знаннями з бойовими медиками

Фонд Девіда Нотта вже проводив безкоштовні тренінги у різних містах України, навіть у тих, які знаходяться неподалік лінії бойових дій. Нещодавній тренінг Фонд провів у Полтаві. Під час занять тренери використовують найновіші інноваційні технології та техніки у поєднанні з симуляторами та манекенами високого класу, а також муляжі людських органів. Розглядають дії лікарів під час як ізольованих, так і поєднаних травмах органів грудної порожнини, зокрема серця та легень, судин, черевної порожнини, черепно-мозкових травм, поранень шиї, нейрохірургію, травматологію та пластичну хірургію для закриття значних дефектів м`яких тканин тощо.

На тренінгу у Полтаві вчилися рятувати українців з важкими травмами і пораненнями лікарі, які рятують наших військових на 1 та 2 рівнях медичної евакуації різних напрямків. Серед викладачів були британці, американці і вперше – українці. Перш, ніж стати викладачами Фонду Девіда Нотта, українські лікарі проходили тренінги в Единбурзі. Шестеро кращих українських лікарів стали викладачами Фонду, серед них – троє львів’ян: судинний хірург Роман Трутяк, хірурги Анатолій Прохоренко та Аркадій Сельменський. Тренерами також стали анестезіолог Микола Мельниченко (Вінниця), ортопед Олександр Зарицький (Житомир) і хірург Ростислав Бублій (Дніпро).

Професор Девід Нотт визначив Україну як одну із пріоритетних країн для навчання лікарів в умовах обмежених можливостей. На тренінгах розглядаються питання невідкладної хірургічної та анестезіологічної допомоги в бойових умовах.

«Основна цінність курсу – можливість надання повного спектру хірургічної допомоги незалежно від спеціальності хірурга. Наприклад, зупинити кровотечу із легень та ушити травмовану печінку чи відновити прохідність дихальних шляхів та ушити серце. Завданням курсу було навчити, використовуючи принципи «контролю пошкоджень» (damage control), зробити все можливе, щоб урятувати життя пораненого. Розглядалися особливості кульових, осколкових, мінно-вибухових поранень і тяжких опіків. Також зосереджувалася увага на основних аспектах закриття дефектів м`яких тканин поранених, що є нині надзвичайно актуально», – каже судинний хірург, викладач тренінгу Роман Трутяк.

Такі тренінги для бойових медиків Фонд Девіда Ноттта проводитиме і надалі.