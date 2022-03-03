Мешканець Буковини пропонував 3 тис. доларів США, щоби його пропустили до Молдови

Троє українців намагалися за хабар покинути територію України. Минулої доби прикордонникам Західного регіонального управління запропонували 3300 доларів США та 500 євро хабаря, аби незаконно потрапити до Молдови, Румунії та Польщі. Два випадки зафіксували у пунктах пропуску в Чернівецькій області, ще один – на Волині. Про це у четвер, 3 березня, повідомили у Держприкордонслужбі.

У ніч із середи на четвер, 3 березня, в пункті пропуску «Мамалига» прикордонники Чернівецького загону затримали мешканця Буковини, який пропонував 3 тис. доларів США, аби його пропустили до Молдови.

«Чоловік знав, що підпадає в категорію осіб, яким заборонено на даний час виїзд з України, тому і запропонував «щедру винагороду», – повідомили в Держприкордонслужбі.

Фото Держприкордонслужби

Також при спробі дати хабар в пункті пропуску «Порубне» затримали ще одного українця. Його виявили оперативні співробітники під час проходження паспортного контролю, коли він пропонував прикордонному наряду 500 євро.

Ще одного чоловіка затримали в пункті пропуску «Ягодин». Він намагався дати 300 доларів хабара, аби потрапити до Польщі.

Даних правопорушників, дії яких підпадають під ч. 1 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», співробітники Держприкордонслужби передали поліції.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про загальну мобілізацію в Україні. Призову підлягають військовозобов’язані і резервісти віком від 18 до 60 років, відтак їм заборонений виїзд з країни.