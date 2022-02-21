Жінка спробувала підкупити прикордонників, запропонувавши 400 євро хабара (12,8 тис. грн за курсом НБУ)

У пункті пропуску «Рава-Руська», що на українсько-польському кордоні 31-річна українка намагалась незаконно вивезти за кордон 13-річного сина. У жінки не було дозволу батька, тож вона спробувала підкупити прикордонників, запропонувавши 400 євро хабара.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі західного управління Держприкордонслужби, вночі 21 лютого 31-річна мешканка Дніпропетровської області разом з своїм 13-річним сином намагалась виїхати до Польщі. Вони їхали за кордон у мікроавтобусі Mercedes.

Жінка отримала відмову у перетині кордону через відсутність доручення батька на вивезення дитини за межі України. Після цього вона спробувала підкупити прикордонників, запропонувавши 400 євро хабара (12,8 тис. грн за курсом НБУ).

Прикордонники відмовились від хабара, а про інцидент повідомили поліцію.