Екскіпер «Шахтаря» зберігає хороші шанси пробитись у наступну стадію змагань

У вівторок, 11 березня, португальська «Бенфіка» в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє матч-відповідь з «Барселоною». Гра відбудеться в столиці Каталонії на арені «Естадіо Олімпіко» і розпочнеться о 19:45. Головним арбітром матчу стане француз Франсуа Летексьє.

У першому матчі португальці зазнали мінімальної поразки (0:1), граючи півтора тайму у більшості. Рахунок міг бути іншим, якби не майстерність українського голкіпера Анатолія Трубіна. Головний тренер «орлів» Бруну Лаже високо оцінив гру нашого земляка і несподівано залишив його у запасі на матч чемпіонату Португалії проти «Насьйоналя» (3:0).

«Барселона» ж свій матч чемпіонату Іспанії проти «Осасуни» так і не зіграла. Причиною стала раптова смерть одного з працівників медичного штабу «блаугранас» – перед початком матчу його життя обірвалось в готелі, де зупинилась команда. Як наслідок, каталонцям пішли на зустріч і перенесли на невизначений термін. Чи піде вимушена пауза на користь іспанцям – дізнаємось вже зовсім скоро.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Барселону». На перемогу каталонців дають 1,37, тоді як успіх «Бенфіки» оцінюють у 7,60. Нічия котирується у 5,70. Фахівці чекають надрезультативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,32, тоді як тотал менше 2,5 – 3,35. Найбільше голів у «Барселони» чекають від поляка Роберта Лєвандовскі (1,80) та бразильця Рафіньї (2,00). В «Бенфіці» відзначитись можуть грек Вангеліс Павлідіс (2,95) та турок Керем Актюркоглу (4,95).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Барселоною» та «Бенфікою»

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