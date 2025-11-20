«Беррі Хаб Плюс» спеціалізується на вирощуванні ягід: лохини, суниці, полуниці та малини

ТОВ «Беррі Хаб Плюс» уклало угоду з компанією-посередником, яка забезпечуватиме приїзд сезонних робітників з Непалу, Бангладеш, Індії та Пакистану. На тлі гострого дефіциту кадрів це рішення має допомогти підприємству стабільно зібрати врожай, пише «Ягідник».

За словами керівника компанії та президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, цьогоріч нестача робочої сили відчутніша, ніж у попередні сезони. Навіть пропозиції безкоштовного проживання і харчування не мотивують українців повертатися на сезонну роботу.

«Єдине, що реально утримує людей, – це заробітна плата», – наголосив Баштанник.

Попри те, що оплата за зібраний кілограм ягід в Україні лише на 15% нижча, ніж у польських фермерів, багато українських працівників усе одно обирають закордонні заробітки. Кадровий дефіцит посилюється ближче до кінця літа, коли студенти повертаються до навчання, а частина населення зосереджується на роботі у власних господарствах. Компанія вже щодня організовує перевезення робітників у радіусі 50 км, але цього недостатньо для покриття всіх потреб.

Додамо, що «Беррі Хаб Плюс» спеціалізується на вирощуванні ягід: лохини, суниці, полуниці та малини. Господарство розташоване в селі Маркуші Бердичівського району Житомирщини.

До слова, Україна має потенціал майже вдвічі наростити виробництво лохини завдяки підвищенню ефективності вирощування, адже площі плантацій у країні – одні з найбільших у Східній Європі.