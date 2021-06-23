У Луцьку з 1 серпня 2021 року великогабаритні фури, довжиною понад 15 метрів, зможуть заїжджати на центральні вулиці міста лише у період з 22:00 по 06:00. Таке рішення прийняли на сесії Луцької міської ради у середу, 23 червня.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET очільник міського управління транспорту Володимир Степанов, нововведення стосуватиметься фур, довжиною 15 метрів і більше. «Тролейбуси під цю категорію не підпадають, наш найдовший тролейбус – 14,5 метрів. Ми спеціально так прописали цю норму», – пояснює чиновник.

За його словами, наразі фури мають право заїжджати на центральні вулиці міста, якщо вони їдуть вивантажувати, або завантажувати товар. І часто вони стають причиною вкрай завантаженого трафіку. Однак, згідно з нововведеннями, з 1 серпня проїзд для великогабаритного транспорту буде дозволений лише з 22:00 по 06:00.

Обмеження стосується таких вулиць: Волі, Соборності, Винниченка, Яровиця, Василя Мойсея, Перемоги, Президента Грушевського, Стрілецька, Паркова, Богдана Хмельницького, Шевченка (на ділянці від вул. Набережної до вул. Словацького), Відродження, Рівненська, Задворецька (на ділянці від вул. Клима Савура до вул. Рівненської), Кравчука.

Контроль за дотриманням вимог покладають на патрульну поліцію області та відділення Укртранспезпеки.