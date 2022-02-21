Уже майже мільйон мешканців Львівщини отримали дві дози вакцини

Мешканці Львова та області продовжують вакцинуватися від коронавірусної інфекції. Уже майже мільйон мешканців Львівщини отримали дві дози вакцини. Вакциновані, як твердять лікарі, мають у дев'ять разів менший ризик померти від цієї хвороби, ніж невакциновані. Зробити щеплення усі охочі можуть як у центрах вакцинації, так і у стаціонарних пунктах щеплень.

Графік роботи центрів вакцинації на цей тиждень з 21 по 27 лютого

ТЦ «Форум Львів» (м.Львів, вул. Під дубом, 7В)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТРЦ «Victoria Gardens» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А (другий поверх)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Б.Хмельницького,188А)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

Будинок Головної пошти (м.Львів, вул. Словацького, 1)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

Головний залізничний вокзал (м.Львів, пл. Двірцева, 1)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak»)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб 10:00-15:00

Нд 12:00 - 17:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

Пн-Пт 13:00-19:00

Сб-Нд 10:00-16:00

Coronavac, Comirnaty

Станом на ранок 21 лютого у Львові та області провели 2 065 787 щеплень (з них 993 811 - другою дозою, 186 – додатковою, 34 189 - бустерною): вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» - 193 822, «Coronavac» - 536 018, «Pfizer» - 1 083 109, «Moderna» - 214 435.