Центри вакцинації оприлюднили графік роботи на останній тиждень лютого
Мешканці Львова можуть щепитися від коронавірусу вакцинами Coronavac, Comirnaty і Moderna
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Мешканці Львова та області продовжують вакцинуватися від коронавірусної інфекції. Уже майже мільйон мешканців Львівщини отримали дві дози вакцини. Вакциновані, як твердять лікарі, мають у дев'ять разів менший ризик померти від цієї хвороби, ніж невакциновані. Зробити щеплення усі охочі можуть як у центрах вакцинації, так і у стаціонарних пунктах щеплень.
Графік роботи центрів вакцинації на цей тиждень з 21 по 27 лютого
ТЦ «Форум Львів» (м.Львів, вул. Під дубом, 7В)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТРЦ «Victoria Gardens» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А (другий поверх)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Б.Хмельницького,188А)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
Будинок Головної пошти (м.Львів, вул. Словацького, 1)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
Головний залізничний вокзал (м.Львів, пл. Двірцева, 1)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)
Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak»)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб 10:00-15:00
Нд 12:00 - 17:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)
Пн-Пт 13:00-19:00
Сб-Нд 10:00-16:00
Coronavac, Comirnaty
Станом на ранок 21 лютого у Львові та області провели 2 065 787 щеплень (з них 993 811 - другою дозою, 186 – додатковою, 34 189 - бустерною): вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» - 193 822, «Coronavac» - 536 018, «Pfizer» - 1 083 109, «Moderna» - 214 435.