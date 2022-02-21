Список регіонів з найнижчим рівнем вакцинації від коронавірусу очолюють п'ять західних областей України. Про це під час брифінгу 21 лютого повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Він нагадав, що наразі в Україні принаймні однією дозою від ковіду щеплено 50,5% населення. Попри це, частина регіонів значно відстають у темпах вакцинації.

Зокрема, до п’ятірки областей, де зробили найменшу кількість щеплень, увійшли такі області:

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Волинська;

Рівненська;

Закарпатська.

Водночас очільник МОЗ зауважив, що за останні сім днів у Рівненській та Чернівецькій областях темпи вакцинації зросли і ці регіони опинилися в лідерах за кількістю зроблених щеплень із розрахунку на 100 тис. населення. Найбільше ж вакцинацій проти коронавірусу минулого тижня (14-20 лютого) провели у Харківській області.

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna. Незалежно від вакцини, робити щеплення потрібно двічі. Також є можливість зробити третю бустерну дозу.

Станом на 21 лютого в Україні від коронавірусу зробили 30 802 360 щеплень першою та другою дозою вакцини. Обидві дози отримали 15 121 999 людей.