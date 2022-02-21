МОЗ назвало регіони з найнижчим рівнем вакцинації від коронавірусу
Частина регіонів України значно відстають у темпах вакцинації
Список регіонів з найнижчим рівнем вакцинації від коронавірусу очолюють п'ять західних областей України. Про це під час брифінгу 21 лютого повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Він нагадав, що наразі в Україні принаймні однією дозою від ковіду щеплено 50,5% населення. Попри це, частина регіонів значно відстають у темпах вакцинації.
Зокрема, до п’ятірки областей, де зробили найменшу кількість щеплень, увійшли такі області:
- Івано-Франківська;
- Чернівецька;
- Волинська;
- Рівненська;
- Закарпатська.
Водночас очільник МОЗ зауважив, що за останні сім днів у Рівненській та Чернівецькій областях темпи вакцинації зросли і ці регіони опинилися в лідерах за кількістю зроблених щеплень із розрахунку на 100 тис. населення. Найбільше ж вакцинацій проти коронавірусу минулого тижня (14-20 лютого) провели у Харківській області.
Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna. Незалежно від вакцини, робити щеплення потрібно двічі. Також є можливість зробити третю бустерну дозу.
Станом на 21 лютого в Україні від коронавірусу зробили 30 802 360 щеплень першою та другою дозою вакцини. Обидві дози отримали 15 121 999 людей.