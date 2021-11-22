Центри вакцинації у Львові працюють до 20:00, тож щепитися можуть усі охочі

У Львові продовжують вакцинувати містян від коронавірусної інфекції. З минулого тижня більшість центрів масової вакцинації почала працювати довше, з 10:00 до 20:00, тож зробити щеплення можуть усі охочі навіть після роботи. Цього тижня, 22-28 листопада, у Львові працюватиме 15 центрів вакцинації. За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, у Львові є доволі високі показники вакцинації: понад 60% львів’ян отримали одну дозу вакцини, майже 45% – дві. Графік роботи центрів вакцинації на цей тиждень 22-28 листопада ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б, 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna),

вул. Під Дубом, 7Б, 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna), ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка», проспект Червоної Калини, 81, 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna),

проспект Червоної Калини, 81, 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna), ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх), 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna),

вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх), 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna), ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a, 22-28 листопада з 10:00 до 15:00, 15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty),

вул. Богдана Хмельницького, 188a, 22-28 листопада з 10:00 до 15:00, 15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty), ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302, 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty),

вул. Городоцька, 302, 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty), Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту), 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna),

(пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту), 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna), Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1), 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca),

(вул. Словацького, 1), 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30), 22-28 листопада з 13:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

(с. Сокільники, вул. Стрийська, 30), 22-28 листопада з 13:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac) ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179), 22-28 листопада з 10:00-15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

(м.Львів, вул. Городоцька, 179), 22-28 листопада з 10:00-15:00,15:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca) Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б),22-28 листопада з 10:00-15:00, 15:00-20:00 (Pfizer-Сomirnaty/CoronaVac/AstraZeneca),

(«Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б),22-28 листопада з 10:00-15:00, 15:00-20:00 (Pfizer-Сomirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36), 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00 -20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca),

ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36), 22-28 листопада з 10:00 до 15:00,15:00 -20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95), 22-26 листопада з 10:00 до 18:30, 27 листопада з 10:00-15:00, 28 листопада з 12:00-17:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna),

(м.Львів, вул. Княгині Ольги,95), 22-26 листопада з 10:00 до 18:30, 27 листопада з 10:00-15:00, 28 листопада з 12:00-17:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna), Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54), 23 і 25 листопада з 10:00-14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna),

(м.Львів, вул. Федьковича, 54), 23 і 25 листопада з 10:00-14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca/Moderna), Шевченківська районна адміністрація ЛМР (м.Львів, вул.Липинського, 11), 27028 листопада з 10:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca),

ЛМР (м.Львів, вул.Липинського, 11), 27028 листопада з 10:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) м.Львова (м.Львів, пл. Ринок, 1, вхід з бічної сторони Ратуші) 27-28 листопада з 10:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

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