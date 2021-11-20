У Львівській, Одеській та ще у шести регіонах України вперше виявили новий підтип штаму коронавірусу «Дельта», заявив керівник Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Віталій Гончаров на брифінгу в п’ятницю, 19 листопада, повідомила агенція УНІАН.

За його словами, цей варіант «Дельти» виявлено у Львівській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській та Одеській областях.

Гончаров зазначив, що про властивості нового підтипу відомо небагато, але вчені Інституту генетики Лондонського університету з'ясували: він як мінімум на 10-15% заразніший, ніж звична «Дельта».

«Не виключено, що цей підтип може бути найбільш заразним серед усіх варіацій коронавірусу», – сказав Гончаров.

«Штам “Дельта” себе виправдав щодо своїх агресивніших властивостей. Внаслідок значної контагіозності штаму зменшилась тривалість інкубаційного періоду – з 14 до 3-5 днів. Значно збільшився показник летальності. Це наслідок тяжкого клінічного перебігу захворювання, що потребує госпіталізації та кисневої терапії. Страждають люди різного віку», – констатував керівник Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України

Нагадаємо, що штам коронавірусу «Дельта» почали фіксувати з літа 2021 року. У порівнянні з попередніми штамами, він має більшу заразність та агресивність.