За скоєне закарпатцю загрожує покарання від штрафу до трьох років ув'язнення

СБУ оголосила про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі церковному блогеру із Закарпаття. За інформацією правоохоронців, 20-річний хлопець публікував у соцмережах пости із образами щодо представників іншої конфесії. Зокрема, називав вірян ПЦУ сектантами, сатаністами, розкольниками, гонителями православної віри, безбожниками та радикалами. За скоєне закарпатцю загрожує до 8,5 тис. грн штрафу або до трьох років позбавлення волі.

Як у понеділок, 6 березня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, мешканець Хустського району керував інформаційним ресурсом, на якому публікував дописи з образами щодо вірян інших конфесій, зокрема, прихильників ПЦУ.

«Для підготовки своїх публікацій він користувався наративами російських пропагандистів. А саме, називав Православну Церкву України – сектантською організацією та наполягав на її неканонічності та незаконності. Вірників ПЦУ чоловік обзивав "сатаністами, розкольниками, гонителями православної віри, безбожниками та радикалами"», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Закарпаття додають, що діяльність хлопця у соцмережах правоохоронці помітили після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. «Фігурант створював фейкові акаунти, за допомогою яких надалі поширював провокаційні заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі та всіляко принижував громадян через їх релігійні погляди, які не збігалися з його переконаннями та переконаннями його духовних наставників», – повідомили у поліції, уточнивши, що фігурант справи є прихильником УПЦ МП.

У прокуратурі додали, що підозрюваний систематично поширював наративи подібні тим, які тривалий час активно поширює російська пропаганда. Те, що публікації містили мотиви розпалювання релігійної ворожнечі, підтвердила експертиза.

Наразі закарпатцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Санкція статті передбачає до 8,5 тис. грн штрафу, обмеження волі до п'яти років або ув'язнення до трьох років.