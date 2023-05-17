Додаток дасть пацієнтам можливість відстежувати історію лікування

В Україні з’явився мобільний додаток Complete Care4you, який дасть пацієнтам можливість відстежувати історію лікування. Додаток створений для пацієнтів з ВІЛ, туберкульозом або клієнтів замісної підтримувальної терапії, повідомив Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) при Міністерстві охорони здоров’я.

Як пояснили в ЦГЗ, мета створення додатка в тому, щоб полегшити пацієнту лікування та відстеження своєї історії захворювання за допомогою спрощеного доступу до медичної інформації. Зокрема, користувачі зможуть отримати різну корисну інформацію та побачити:

план лікування;

призначений прийом у лікаря;

результати досліджень;

історію прийомів у лікаря.

Завдяки додатку можна ефективно контролювати критичні події процесу лікування. Для цього потрібно налаштувати нагадування про виконання плану лікування та про його зміну, про готовність досліджень, про майбутній прийом у лікаря, а також – планування наступного запису на прийом. Оновлення надходитимуть в реальному часі, тому користувач ніколи не пропустить важливе повідомлення.

Додаток Complete Care4you можна завантажити для Android у Google Play та для iOS в App Store. Детальніше про цей додаток можна дізнатися на відповідній сторінці на сайті Центру громадського здоров’я.