Зима не завжди означає повну паузу для садівництва. Досвідчені квітникарі знають, що деякі рослини добре переносять холод і навіть потребують його для дружних сходів. Посіяні у січні, такі квіти загартовуються природним шляхом і навесні зацвітають одними з перших. Що сіяти, пише «1 хвилина».

Під снігом для них створюються стабільні умови без різких перепадів температури, а волога поступово надходить у ґрунт. Саме тому зимовий посів може дати дуже гарний результат.

Братки

Братки вважають одними з найнадійніших квітів для зимової посадки. Їхнє насіння спокійно переносить мороз, а холод навіть сприяє кращому проростанню. У січні достатньо зробити неглибокі борозенки на клумбі або у контейнері, висіяти насіння і трохи присипати землею.

Після сходження снігу братки швидко прокидаються. Спочатку з’являються зелені паростки, а згодом – яскраві квіти з фіолетовими, жовтими, бордовими та строкатими пелюстками. Вони добре ростуть без складного догляду й довго зберігають декоративність.

Примула

Примула ідеально підходить для січневого посіву, адже її насіння потребує холодної стратифікації. Саме зимова температура запускає природні процеси росту. Насіння можна висівати як у відкритий ґрунт, так і в контейнери, залишаючи їх надворі.

Навесні, коли ще прохолодно, примула швидко формує розетку листя і зацвітає ніжними квітами. Вони можуть бути жовтими, рожевими, бузковими або кремовими. Така посадка дозволяє отримати цвітіння значно раніше, ніж при весняному посіві.

Цикламен

Цикламен здається примхливою рослиною, але насправді він добре реагує на холодний період. У січні його краще висівати в горщики або ящики, які можна розмістити на заскленому балконі чи терасі. Там насіння спокійно переживає зиму без різких температурних стрибків.

З настанням весни і збільшенням світлового дня цикламен поступово починає ріст. Його акуратні квіти з вигнутими пелюстками з’являються дуже рано, коли більшість рослин ще тільки виходять зі стану спокою.

Що важливо пам’ятати при зимовій посадці

Для успішного результату ґрунт має бути злегка вологим, але без застою води. Місце для посіву варто обирати таке, де навесні не накопичується тала вода. Холод, сніг і час – головні союзники цих квітів.