Обираємо найкращий варіант: 8 сортів цибулі, які не стрілкуються
Кожної весни городники стикаються з проблемою: цибуля-сівка йде в стрілку. Багато хто звинувачує погоду чи умови вирощування, але справжня причина часто криється в посадковому матеріалі. Як обрати цибулю правильно та які сорти гарантовано не стрілкуються, пишуть Karpaty.
Чому цибуля стрілкується і як цього уникнути
Стрілкування – природний процес: перший рік рослина нарощує цибулину, другий – випускає стрілку для насіння. Щоб цього уникнути, обирайте якісний посадковий матеріал і дотримуйтеся правильного зберігання. Навіть рясний полив чи підживлення не допоможуть, якщо цибулина слабка чи зберігається неправильно.
Велика чи дрібна цибуля: критерії вибору на ринку
Багато хто обирає найбільші цибулини, вважаючи їх кращими. Проте саме вони першими стрілкуються. Ідеальний діаметр 1–2 см. Дрібніші (менше 1 см) погано переносять весняні морози і підходять більше для підзимових посадок чи зеленої цибулі.
Перевіряйте такі ознаки якості на ринку:
- Щільні, тверді цибулини, які не зминаються пальцями.
- Чисте сухе дно без цвілі та нальоту.
- Ціле сухе лушпиння, голі цибулини більше схильні до хвороб.
- Легкий аромат сухої лушпини, без затхлості.
Досвідчені городники рекомендують такі сорти: «Штутгартер Різен», «Золотистий Семко», «Центуріон», «Геркулес F1», «Стурон», «Румба», «Шетана», «Ред Барон». Шукайте позначку «стійкі до стрілкування» на упаковці.
Оптимальне зберігання цибулі-сівки до висадки
Навіть якісна цибуля стрілкується, якщо зберігати її неправильно. Ідеальна температура для зберігання: 0 – +3°C або +18 – +25°C.