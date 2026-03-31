Кожної весни городники стикаються з проблемою: цибуля-сівка йде в стрілку. Багато хто звинувачує погоду чи умови вирощування, але справжня причина часто криється в посадковому матеріалі. Як обрати цибулю правильно та які сорти гарантовано не стрілкуються, пишуть Karpaty.

Чому цибуля стрілкується і як цього уникнути

Стрілкування – природний процес: перший рік рослина нарощує цибулину, другий – випускає стрілку для насіння. Щоб цього уникнути, обирайте якісний посадковий матеріал і дотримуйтеся правильного зберігання. Навіть рясний полив чи підживлення не допоможуть, якщо цибулина слабка чи зберігається неправильно.

Велика чи дрібна цибуля: критерії вибору на ринку

Багато хто обирає найбільші цибулини, вважаючи їх кращими. Проте саме вони першими стрілкуються. Ідеальний діаметр 1–2 см. Дрібніші (менше 1 см) погано переносять весняні морози і підходять більше для підзимових посадок чи зеленої цибулі.

Перевіряйте такі ознаки якості на ринку:

Щільні, тверді цибулини, які не зминаються пальцями. Чисте сухе дно без цвілі та нальоту. Ціле сухе лушпиння, голі цибулини більше схильні до хвороб. Легкий аромат сухої лушпини, без затхлості.

Досвідчені городники рекомендують такі сорти: «Штутгартер Різен», «Золотистий Семко», «Центуріон», «Геркулес F1», «Стурон», «Румба», «Шетана», «Ред Барон». Шукайте позначку «стійкі до стрілкування» на упаковці.

Оптимальне зберігання цибулі-сівки до висадки

Навіть якісна цибуля стрілкується, якщо зберігати її неправильно. Ідеальна температура для зберігання: 0 – +3°C або +18 – +25°C.