У Києві відбулася конференція InfoSec Ukraine 2025

6 травня у Києві пройшла конференція InfoSec Ukraine 2025 – одна з ключових подій у сфері інформаційної та кібербезпеки, яка цього року зібрала понад 800 учасників із різних країн. Захід став точкою перетину стратегічних рішень, міжнародного досвіду та локального бачення того, як Україна може посилити свою цифрову оборону в умовах гібридної війни та постійних атак на критичну інфраструктуру.

Цьогоріч конференція привернула увагу світових лідерів думок у сфері кібербезпеки. До обговорення доєдналися спікери міжнародного рівня: легендарний американський криптограф Брюс Шнайєр, директорка з кібербезпеки Electronic Frontier Foundation Єва Гальперін, віцепрезидент з Security Intelligence у Forescout Рік Фергюсон, співзасновник Hilltop Technologies і колишній офіцер кібероперацій США Нік Джісінто, а також CEO Internetstiftelsen Карл Піва. Від України на сцені виступив віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв. Їхні погляди, занурені в реалії воєнного часу, дозволили краще зрозуміти, як виглядає глобальна стратегія кіберзахисту – і яке місце в ній посідає Україна.

Конференція об'єднала представників уряду, технологічного бізнесу, міжнародних організацій та провідних аналітичних центрів. Вони обговорювали, як змінюється ландшафт інформаційної безпеки, що означає цифрова довіра в епоху дезінформації, та які рішення здатні забезпечити стійкість держави у новій реальності.

Впродовж усього дня учасники працювали на різних треках: від тем гібридних загроз і хмарної безпеки – до цифрових стратегій для бізнесу та формування міжсекторальних альянсів. Однією з найцікавіших частин програми стали практичні воркшопи, які провели експерти міжнародних компаній. Тут обговорювали не лише технічні підходи до виявлення та нейтралізації атак, а й інституційні аспекти формування національної кіберполітики.

Особливо відчувалась потреба в якісному партнерстві між державою та бізнесом. Саме цю думку підкреслив і CEO компанії FAVBET Tech Артем Скрипник: «Події рівня InfoSec Ukraine дають поштовх до створення реальних рішень та інструментів нашої цифрової безпеки. В умовах гібридної війни кіберзахист є питанням стійкості всієї країни, тому має об'єднувати всі зацікавлені сторони – від держави та бізнесу до приватних ініціатив. Ми віримо, що тісна співпраця урядових структур та ІТ-спільноти здатна створювати дуже дієві механізми протидії цифровим загрозам національного рівня».

FAVBET Tech – українська IT-компанія, Входить до топ-50 найбільших продуктових IT-компаній за версією DOU, є резидентом Дія.City, членом IT Ukraine Association та співзасновником її AI-комітету. Компанія спеціалізується на розробці технологічних рішень для різних галузей, зокрема iGaming, зосереджуючись на застосуванні AI, великих даних, високонавантажених системах і хмарних інфраструктурах.

Неформальна частина конференції була не менш насиченою – учасники активно знайомилися, обмінювалися кейсами, домовлялися про спільні проєкти та нові ініціативи у сфері безпеки. І саме в цьому – одна з найбільших цінностей таких подій: вони формують середовище, де народжуються не лише ідеї, а й реальні дії.

Організатори наголосили, що InfoSec Ukraine 2025 – це не просто щорічна подія, а частина довгострокової стратегії з побудови кіберстійкої України.