В Європі ціна на електроенергію підскочила на понад 25% і вперше перевищила ціну 700 євро за мегават-годину

У понеділок, 22 серпня, базова ціна на електроенергію в Європі підскочила на понад 25% і вперше перевищила ціну 700 євро за мегават-годину. Зокрема в Німеччині ціни на електроенергію вперше в історії сягнули 700 євро. За інформацією видання Bloomberg, такий рівень цін приблизно у 14 разів перевищує середньосезонний показник за останні пʼять років, повідомила «Економічна правда» .

У той же час ціна французького контракту підскочила на 16% – до 840 євро. А голландський контракт на місяць вперед зріс на 17% і становив €286,06 за мВт-год о 15:22 в Амстердамі.

Ціни на електроенергію у Європі підскочили до нового рекорду через подорожчання природного газу, поглибивши енергетичну кризу, яка загрожує занурити єврозону у рецесію. Таке зростання спричинене занепокоєннями щодо поставок газу «Північним потоком-1».

Зазначається, що ризик рецесії в єврозоні досяг найвищого рівня з листопада 2020 року – ймовірність спаду економіки протягом двох кварталів поспіль зросла до 60% з 45% у попередньому дослідженні.

Сьогодні ZAXID.NET також повідомляв, що вартість газу у Європі перевищила 3 тис. доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, за прогнозами президента Володимира Зеленського, для України ця зима буде найскладнішою за роки незалежності.