Ціни на гречку в Україні за місяць зросли майже на третину

Обсяги виробництва гречки в Україні, імовірно, будуть скорочуватись

У жовтні середні споживчі ціни на гречку підвищилися на 27,5% або на 5,73 грн – до 26,53 грн за 1 кг у порівнянні з вереснем. Раніше аналітики аграрного ринку повідомляли, що цьогоріч в Україні очікується рекордно низький урожай гречки.

Згідно з даними Державної служби статистики, найвищі ціни на гречку зафіксовані в Київській області – 29,02 грн/кг, найнижчі – в Житомирській області – 24,58 грн/кг.

Ціни на макаронні вироби збереглися на рівні 18,29 грн/кг, на рис – на рівні 23,1 грн/кг. Ціни на пшеничне борошно в жовтні знизилися на 1,5% – до 11,47 грн/кг.

У вересні середні споживчі ціни на гречку зросли на 22,3% або на 3,79 грн/кг порівняно з серпнем – до 20,79 грн/кг.

Відомо, що 2019-го українські аграрії засіяли цією культурою трохи більше від половини запланованих площ, тож урожай у країні може скоротитися до історичного мінімуму. Згідно з прогнозами, обсяги виробництва гречки, імовірно, будуть скорочуватись і надалі, а цінова політика на цю культуру не додасть виробникам зацікавленості у її вирощуванні, йдеться в повідомленні «Української аграрної конфедерації».

Від грудня 2017 року вартість гречки в Україні знижувалась – в середньому за минулий рік ціна 1 кг крупи кожен місяць зменшувалась на 2,7%, а от вже в серпні 2019 року вона зросла на 3,2%.

З іншого боку, на ситуацію з вартістю гречки впливає експортно-імпортна політика в країні. Обсяги імпорту за січень-жовтень цього року у фізичній масі скоротились на 23,9%, порівняно з даними за аналогічний період минулого року. Основними постачальниками культури стали Казахстан, Росія та Перу. Тобто, левову частку серед імпорту складає російська гречка.

Попри значне зниження обсягів виробництва гречки, експорт цієї культури з України за січень-жовтень 2019 року зріс майже вдвічі, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основними покупцями стали Польща, Німеччина та Південна Африка. Таке суттєве нарощення обсягів експорту гречки з України, очевидно, спричинено вигіднішою ціновою пропозицією від країн-імпортерів. Зважаючи на всі фактори, майбутнє виробництва та продажу гречки в Україні є невизначеним, повідомили аналітики «Української аграрної конфедерації».