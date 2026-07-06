Цитрусовий холодний чай. Рецепт дня
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Цитрусовий холодний чай – простий напій, який поєднує в собі характерний цитрусовий смак та приємну терпкість чорного чаю. Завдяки способу холодного заварювання він має м’який смак і добре освіжає у спекотні дні. Для приготування вам знадобиться лише кілька інгредієнтів. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Чай чорний
|1,5 ст. л
|Апельсин
|0,5 шт.
|Лимон
|0, 25 шт.
|Лайм
|0, 25 шт.
|М’ята
|за смаком
|Холодна вода
|750 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Зніміть шкірку з апельсина, лимона та лайма. Видаліть якомога більше білої частини під шкіркою, щоб напій не набув гіркого присмаку.
Крок 2
Наріжте фрукти скибочками: 3 штуки апельсинових, 2 штуки лимонних, і 1 скибочка лайма.
Крок 3
Помістіть фрукти в заварювальний чайник. Додайте листочки м’яти, чайне листя або чайні пакетики.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Залийте усі інгредієнти холодною водою або водою кімнатної температури.
Крок 5
Накрийте місткість кришкою та поставте в холодильник на 12–24 години. Якщо ви плануєте настоювати лише 12 годин, злегка розімніть цитрусові ложкою для кращої віддачі смаку.
Крок 6
Після настоювання процідіть напій через дрібне сито, видаляючи чайне листя, цитрусові та м’яту.
Крок 7
Перелийте напій у склянку, за бажанням додайте кубики льоду та прикрасьте свіжими скибочками цитрусових або листочками м’яти.