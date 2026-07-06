Цитрусовий холодний чай – простий напій, який поєднує в собі характерний цитрусовий смак та приємну терпкість чорного чаю. Завдяки способу холодного заварювання він має м’який смак і добре освіжає у спекотні дні. Для приготування вам знадобиться лише кілька інгредієнтів. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Чай чорний 1,5 ст. л Апельсин 0,5 шт. Лимон 0, 25 шт. Лайм 0, 25 шт. М’ята за смаком Холодна вода 750 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Зніміть шкірку з апельсина, лимона та лайма. Видаліть якомога більше білої частини під шкіркою, щоб напій не набув гіркого присмаку.

Крок 2 Наріжте фрукти скибочками: 3 штуки апельсинових, 2 штуки лимонних, і 1 скибочка лайма.

Крок 3 Помістіть фрукти в заварювальний чайник. Додайте листочки м’яти, чайне листя або чайні пакетики. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Залийте усі інгредієнти холодною водою або водою кімнатної температури.

Крок 5 Накрийте місткість кришкою та поставте в холодильник на 12–24 години. Якщо ви плануєте настоювати лише 12 годин, злегка розімніть цитрусові ложкою для кращої віддачі смаку.

Крок 6 Після настоювання процідіть напій через дрібне сито, видаляючи чайне листя, цитрусові та м’яту.