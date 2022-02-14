За даними лікарів, вакциновані переносять коронавірус значно легше

У Львові триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Як твердять лікарі, вакциновані містяни, якщо і захворіли на коронавірус, то переносять його значно легше, ніж невакциновані, й уникають важких ускладнень. У центрах вакцинації і у стаціонарних пунктах щеплень можна щепитися вакцинами Coronavac, Comirnaty і Moderna. Можна зробити перше, друге щеплення, а також отримати додаткову чи бустерну дозу.

Графік роботи центрів вакцинації на цей тиждень з 14 по 20 лютого

ТЦ «Форум Львів» (м.Львів, вул. Під дубом, 7В)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТРЦ «Victoria Gardens» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А (другий поверх)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Б.Хмельницького,188А)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

Будинок Головної пошти (м.Львів, вул. Словацького, 1)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

Головний залізничний вокзал (м.Львів, пл. Двірцева, 1)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak»)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00-15:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб 10:00-15:00

Нд 12:00-17:00

Coronavac, Comirnaty і Moderna

ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

Пн-Пт 13:00-19:00

Сб-Нд 10:00-16:00

Coronavac, Comirnaty

Загалом станом на ранок, 14 лютого, у Львові та області провели 2 041 471 щеплення (з них 982 246 - другою дозою, 168 – додатковою, 28 248 – бустерною): вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 193 752, «Coronavac» – 532 942, «Pfizer»– 1 063 532, «Moderna» – 212 842.