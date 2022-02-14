Цього тижня у Львові можна щепитися від коронавірусу трьома вакцинами
Центри вакцинації оприлюднили графік роботи на 14-20 лютого
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У Львові триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Як твердять лікарі, вакциновані містяни, якщо і захворіли на коронавірус, то переносять його значно легше, ніж невакциновані, й уникають важких ускладнень. У центрах вакцинації і у стаціонарних пунктах щеплень можна щепитися вакцинами Coronavac, Comirnaty і Moderna. Можна зробити перше, друге щеплення, а також отримати додаткову чи бустерну дозу.
Графік роботи центрів вакцинації на цей тиждень з 14 по 20 лютого
ТЦ «Форум Львів» (м.Львів, вул. Під дубом, 7В)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТРЦ «Victoria Gardens» (м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А (другий поверх)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Б.Хмельницького,188А)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
Будинок Головної пошти (м.Львів, вул. Словацького, 1)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
Головний залізничний вокзал (м.Львів, пл. Двірцева, 1)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)
Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak»)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00-15:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб 10:00-15:00
Нд 12:00-17:00
Coronavac, Comirnaty і Moderna
ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)
Пн-Пт 13:00-19:00
Сб-Нд 10:00-16:00
Coronavac, Comirnaty
Загалом станом на ранок, 14 лютого, у Львові та області провели 2 041 471 щеплення (з них 982 246 - другою дозою, 168 – додатковою, 28 248 – бустерною): вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 193 752, «Coronavac» – 532 942, «Pfizer»– 1 063 532, «Moderna» – 212 842.