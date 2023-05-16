ЦРУ шукає російських розвідників, дипломатів, науковців і працівників галузі високих технологій, щоб їх завербувати

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США запустило Telegram-канал, де опублікувало інструкцію того, як зв'язатися з розвідниками, щоб передати важливу інформацію, повідомив американський телеканал CNN.

У своїх соцмережах, зокрема і в новоствореному Telegram-каналі, ЦРУ опублікувало відео, в якому закликало росіян до співпраці. У ролику показали те, через що, на думку ЦРУ, проходять росіяни – сумніви, відсутність мети та пригнічення. Розвідники хотіли достукатися до почуття патріотизму, зокрема, цитуючи рядки російських письменників Льва Толстого та Федора Достоєвського.

Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решениеhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/1Uj4POAOmm — CIA (@CIA) May 15, 2023

ЦРУ також опублікувало покрокові інструкції для потенційних інформаторів щодо того, як уникнути виявлення зв'язку російськими спецслужбами за допомогою VPN та браузера Tor.

Американські розвідники шукають військових офіцерів, розвідників, дипломатів, науковців і тих, хто працює в галузі високих технологій. Також ЦРУ шукає людей, які знають тих, хто працює у вищезгаданих галузях. Окремо ЦРУ шукає тих, хто володіє інформацією про російську економіку або вище керівництво РФ.

До слова, на початку повномасштабної війни Федеральне бюро розслідувань (ФБР) запустило подібний проект для росіян, які живуть у США.