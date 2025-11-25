Іноді чайна ложка нормального цукру – менше зло, ніж підсолоджувачі

Солодкого хочеться всім. І поки дієтологи сперечаються, як, що і скільки споживати, виробники тихо додають підсолоджувачі з нульовою калорійністю всюди – від йогуртів до фітнес-батончиків, каже відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська і роз’яснює, що робиться в організмі людини після вживання безневинних, на перший погляд, Е-добавок, посилаючись на результати наукового дослідження цукрозамінників.

Як цукрозамінники впливають на організм?

Сахарин (Е954). «Його додають в дієтичні напої, жуйки, таблетки-цукрозамінники. Але він – потенційний канцероген, має вплив на гени, пов’язані з онкопроцесами, порушення мікробіоти», – каже Оксана Скиталінська.

Аспартам (Е951). Він є у напоях «лайт», жуйках, десертах «0 калорій». Також проблемний: розпадається до метанолу та нейроактивних амінокислот, тож можливі головні болі, нейротоксичність, ризики для мозку. Має статус «можливо канцерогенний».

Фруктоза (кристалічна, та, яку додають в солодощі та солодкі напої). Вона входить у всі продукти для діабетиків, на жаль, більшість сиропів.

«Дуже проблемна, бо сприяє стеатозу (накопиченню жиру в печінці), прискорює атеросклероз та подагру. Безпечна – лише в ягодах та фруктах, а не в порошку», – каже дієтологиня.

Еритрит (Е968). Він є у кето-солодощах, батончиках, шоколаді «без цукру». І тут не все гладко: коли його забагато у крові, то він пов’язаний з ризиком тромбозів та агрегацією тромбоцитів.

Сукралоза (Е955). Цей замінник цукру, за словами Оксани Скиталінської, на ринку вже 40 років. Споживачів запевняли, що він безпечний. Його додавали в Zero-напої, протеїнові батончики, йогурти «без цукру». А виявляється, що він також проблемний, бо у кишківнику утворює сукралозу-6-ацетат, яка робить кишківник проникним («leaky gut»), пошкоджує ДНК, активує запалення, блокує CYP1A2 і CYP2C19 і порушує метаболізм ліків.

Стевія. Її додають в чаї, десерти, підсолоджувачі «натуральні». Плюсом є те, що вона рослинного походження, не піднімає глюкозу. Втім, має і мінуси: у високих дозах можливі гормональні ефекти (антиандрогенна дія), здуття, гіркуватий присмак.

Алюллоза (Allulose / psicose). Це дуже модний замінник цукру, каже Оксана Скиталіська, його додають у фітнес-десерти, протеїнові батончики, сиропи. Плюси: мінімальний вплив на глюкозу та інсулін, низька калорійність. Мінуси: у великих дозах (наприклад, коли кладуть в домашні тістечка) може бути здуття, діарея. Крім того, даних про довгострокову безпеку поки мало.

Отже, одні цукрозамінники ушкоджують ДНК, інші – печінку або судини, треті – мікробіоту. Тому іноді чайна ложка нормального цукру, каже Оксана Скиталінська, – менше зло, ніж «чарівний нуль калорій». І радить, що коли зʼїли чи випили трохи чогось «глюкозного», не лягайте і не сідайте, а щоб уникнути негативних впливів – більше рухайтеся, ходіть, гуляйте.