ЦВК відмовила двом претендентам на посаду президента через несплату застави

Лікар Сергій Фаренюк — один з кандидатів, яким ЦВК відмовила в реєстрації

Центральна виборча комісія відмовила громадянам України Сергію Фаренюку та Віталію Велідченку в реєстрації їх кандидатами на посаду Президента України на виборах 31 грудня 2019 року. Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 11 січня, повідомив «Укрінформ».

Зокрема, члени ЦВК відмовили Велідченку через невідповідність поданих документів вимогам закону «Про вибори Президента України». Зокрема, Велідченко не подав до ЦВК заповненої анкети, передвиборчої програми та автобіографії в електронному вигляді, декларації, також не вніс застави в розмірі 2, 5 млн грн.

Окрім того, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом на посаду голови держави на виборах Сергію Фаренюку.

Як зазначив доповідач питання член комісії Андрій Євстігнєєв, подані Фаренюком документи не відповідали вимогам, встановленим законом. Окрім того, вони містили неточності та помилки. Також Євстігнєєв додав, що Фаренюк вніс заставу в розмірі 3 грн замість необхідних 2,5 млн грн.

Як повідомив тернопільський сайт «Терноград», Сергій Фаренюк — кандидат медичних наук, лікар-практик з Тернополя. Замість застави у 2,5 млн грн медик заплатив 3 гривні. Решту, як він стверджував, мала сплатити держава через його великий внесок у розвиток медичної галузі.

Нагадаємо, реєстрація кандидатів у президенти триватиме до 8 лютого включно.