Крім декоративної функції, матіола чудово підходить і для створення ароматних букетів

У літньому саду завжди хочеться мати щось не тільки красиве, а й по-справжньому ароматне. Саме тому багато хто надає перевагу таким класичним квітам, як троянди чи лаванда. Але літо 2025 року відкриває новий квітковий фаворит – матіолу. Вона не тільки приємно дивує своєю зовнішністю, а й вражає насиченим вечірнім ароматом, що створює особливу атмосферу на ділянці. Більше про цю квітку пише «Хочу».

Матіола

Матіола – це однорічна квітка, яка заслуговує на те, щоб зайняти почесне місце у вашому саду. Попри те, що вона менш популярна, ніж троянди чи лаванда, матіола має низку переваг: вона легко вирощується, добре почувається на сонячних місцях і не вимагає складного догляду. Її особливістю є здатність розкривати свої ніжні квіти переважно ввечері, коли повітря охолоджується, саме тоді вона випромінює найсильніший і найбільш упізнаваний аромат.

Ця рослина добре почувається як у відкритому ґрунті, так і в горщиках на балконі чи терасі. Матіолу часто висаджують вздовж доріжок або під вікнами, щоб у вечірній час відчути її аромат, просто відкривши вікно. Особливо цінують її ті, хто любить ароматні квітники, але не має змоги багато часу приділяти догляду.

Крім декоративної функції, матіола чудово підходить і для створення ароматних букетів. Її стійкі квіти довго зберігають свіжість у вазі, додаючи кімнаті романтичного настрою.

Догляд за матіолою

Вирощування матіоли не вимагає особливих знань або зусиль. Ви можете обрати посів насіння безпосередньо в ґрунт або підготувати розсаду заздалегідь. Головне – забезпечити рослині доступ до світла та регулярно поливати, особливо в спекотні дні. Важливо не допускати пересихання ґрунту, адже волога потрібна для повноцінного розвитку рослини.

Матіолі не підходять органічні добрива на основі гною, вони можуть погано вплинути на ріст і цвітіння. Краще обирати легкий мінеральний підживлювач або зовсім обійтися без добрив, якщо ґрунт на вашій ділянці родючий.