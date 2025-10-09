Що зробити з опалими яблуками і як захистити сад

Не варто недооцінювати загрозу, яку несуть зіпсовані яблука. Вчасно прибравши гнилі плоди та подбавши про чистоту під деревами, ви не лише збережете здоров’я саду, але й суттєво підвищите шанси на багатий та якісний врожай наступного року. Що зробити з опалими яблуками і як захистити сад, пише Telegraf.

Що рекомендують досвідчені садівники

Термічна обробка. Якщо ви хочете використати гнилі яблука для компосту, їх обов’язково слід прогріти. Це може бути сушіння на сонці, заливка гарячою водою або пропарювання. Такий метод знищить більшість патогенів і личинок шкідників.

Винесення за межі ділянки. Якщо немає можливості обробити плоди, краще зібрати їх у пакети та вивезти з саду. Це допоможе запобігти зараженню інших дерев та ґрунту.

Категорично не рекомендується залишати гнилі яблука під деревами до весни, вони стануть джерелом інфекції та домівкою для комах, які зимують у плодах.