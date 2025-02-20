Після розслідування у медіа Kongsberg Automotive розірвала співпрацю з турецькою Hidirusta Otomotiv

Норвезька компанія-виробник автомобільних запчастин Kongsberg Automotive упродовж 2022 – 2024 років продала турецькій компанії Hidirusta Otomotiv деталей для вантажівок на суму 2,7 млн євро. Своєю чергою компанія з Туреччини, попри заборону Євросоюзу, перепродала підсанкційні деталі фірмам у Росії. Про це йдеться у спільному розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) та норвезького суспільного мовника NRK, опублікованому 20 лютого.

За даними російської митниці, із липня 2022 року по квітень 2024 року турецька Hidirusta Otomotiv здійснила понад сто поставок підсанкційних запчастин виробництва Kongsberg Automotive до Російської Федерації. Журналісти зауважують, що до 2022 року ця турецька компанія не мала ніяких зв’язків з Росією, а після початку повномасштабного вторгнення найбільше поставок Hidirusta Otomotiv припало саме на РФ.

У розслідуванні йдеться, що найчастіше норвезькі деталі для вантажівок в турецької Hidirusta Otomotiv купляли пов’язані з оборонним сектором РФ компанії. До прикладу, компанія «А.П.Р.» постачала автозапчастини «Оренбургагроснабтехсервису», що співпрацює з підсанкційним «Кіровським заводом». Одне з дочірніх підприємств цього заводу – «Универсалмаш» – виробляє гусеничне шасі для російської техніки, яку використовують у війні проти України.

Ще один імпортер Hidirusta Otomotiv – «Грузавтозапчасть-36». Ця фірма співпрацює з компанією «Балтийский Лизинг», яка постачала техніку для військових полігонів у Росії.

Зазначається, що після 2022 року Росія почала активніше використовувати цивільні вантажівки для транспортування військової техніки та особового складу. Ці автомобілі також можуть слугувати й для запуску дронів-камікадзе типу Shahed-136 по території України.

Журналісти вказують, що норвезька Kongsberg Automotive виробляє автозапчастини для провідних європейських брендів, зокрема Volvo, Ford, Scania та Jaguar Land Rover. У компанії Kongsberg Automotive заявили, що зупинили всі прямі поставки до Росії ще у 2022 році, однак не контролюють подальший перепродаж своїх запчастин після реалізації. У Kongsberg Automotive погодились, що мали краще перевірити Hidirusta Otomotiv перед веденням з нею бізнесу, та запевнили, що не знали про перепродаж цією компанією своїх товарів до Росії. У відповідь на розслідування журналістів Kongsberg Automotive розірвала співпрацю з Hidirusta Otomotiv та запровадила нові, посилені заходи перевірки своїх клієнтів.

Своєю чергою турецька компанія-імпортер Hidirusta Otomotiv та її російські клієнти «А.П.Р.» та «Грузавтозапчасть-36» на запити журналістів не відповіли.

Нагадаємо, на початку лютого у Литві провели масштабні обшуки через постачання автомобілів до Росії та Білорусі в обхід санкцій. За причетність до схем затримали двох білорусів та двох литовців.