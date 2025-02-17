Учасникам оборудки загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією

Співробітники Служби безпеки України в Одесі викрили працівників місцевої компанії на продажі електрообладнання для військових об’єктів у Росії. Серед зловмисників – засновник і шестеро топменеджерів компанії, повідомили в пресцентрі СБУ в понеділок, 17 лютого.

Як з’ясували слідчі, упродовж 2023 року компанія з Одеси приховано поставила до РФ декілька партій українських високотехнологічних приладів, які забезпечують захист та безперебійну роботу електромереж, на загальну суму понад 1 млн доларів.

«Для реалізації схеми організатори залучили підконтрольні фірми за межами України, зокрема на Близькому Сході. Так, спочатку продукцію українського виробника експортували на адреси іноземних посередників, а далі вони переправляли її російським замовникам», – ідеться в повідомленні.

Українську продукції отримували підсанкційні російські компанії, які постачають електрообладнання для потреб міноборони РФ, зокрема для енергоживлення військових баз окупантів.

За даними слідства, засновник одеського підприємства залучив до оборудки шістьох своїх підлеглих, зокрема комерційного директора, двох керівників відділів та бухгалтера.

Під час обшуків у зловмисників виявили документацію, мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 і ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 1 лютого СБУ викрила житомирську компанію на постачанні газових котлів військовим санаторіям у Росії. Починаючи з травня 2022 року зловмисники переправили до Росії декілька гуртових партій українських систем обігріву вартістю 65 млн грн.