МОЗ Туреччини схвалило екстрене використання китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Про це повідомляє турецьке видання Anadolu.

В Агентстві повідомили, що дозвіл видали після оцінки наукових зразків і їхнього дослідження влабораторіях протягом 14 днів.

Екстрене використання CoronaVac затвердили, щоб населення могло отримати доступ до цього препарату якомога швидше, зазначають у МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа вже зробив щеплення китайською вакциною. Зазначається, що медикам щеплення почнуть робити уже 14 січня.

До цього першою країною, яка видала дозвіл на використання вакцини від Sinovac, стала Індонезія.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу, якщо її дієвість становитиме не менш як 70%.

Пізніше Україна домовилася закупити понад 9 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech. Вже 11 січня група фармкомпаній «Лекхім» оголосила про укладання угоди із SinoVac на постачання в Україну 5 млн доз препарату в першому півріччі 2021 року.

Пізніше вакцина Sinovac показала загальну ефективність 50,38% під час останнього етапу тестувань у Бразилії. Дослідження проводив місцевий Інститут Бутанан. Він же раніше повідомляв про дещо вищу ефективність – 78%.