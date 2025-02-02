Піде – це смачний і незвичайний варіант класичної піци, який поєднує в собі тонке тісто, соковиту начинку та спеції, характерні для турецької кухні. Вона має хрустку основу і багатий смак завдяки комбінації м'яса, овочів та трав. Піде – чудовий варіант для тих, хто хоче спробувати щось нове та екзотичне.

Інгредієнти:

для тіста:

борошно пшеничне – 500 г;

вода (тепла) – 300 мл;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

цукор – 1 ст. л.;

сіль – 1/2 ч. л.;

дріжджі сухі – 10 г;

для начинки:

курка (фарш) – 500 г;

томат (великий) – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

сир (будь-який твердий) – 150 г;

цибуля – 1 шт.;

вершкове масло – 1 ст. л.;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

лимон (сік) – 1/2 шт.;

часник – 2 зубчики;

томатна паста – 2 ст. л.;

петрушка – 1 пучок;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Нагрійте воду до 38 градусів, але не більше, інакше дріжджі не підійдуть. Розведіть сухі дріжджі з цукром у теплій воді. Додайте оливкову олію і перемішайте. Поступово всипайте борошно та додавайте сіль. Замісіть тісто, воно повинно бути м'яким і липким. Для зручності роботи змастіть руки рослинною олією. Накрийте миску з тестом рушником або плівкою і поставте в тепле місце на деякий час, щоб тісто піднялося, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Поки тісто підходить, очистіть цибулю і наріжте її дрібним кубиком. Розігрійте сковороду з вершковим маслом та олією і обсмажте цибулю до прозорості. Додайте курячий фарш і, постійно помішуючи, обсмажте його до напівготовності. Потім перекладіть в миску.

Наріжте помідор і болгарський перець дрібними кубиками. Додайте ці овочі до фаршу і перемішайте. Дрібно порубайте часник і додайте його разом з нарізаною зеленню до начинки. Посоліть і поперчіть за смаком, влийте сік лимона і добре перемішайте. Натерти твердий сир.

Тісто, що підійшло, викладіть на застелений пергаментом деко. Розрівняйте його в овальний пласт і змастіть олією та томатним пюре. Рівномірно розподіліть начинку і посипте тертим сиром.

Випікайте піцу в розігрітій духовці до золотистої скоринки. Готову страву посипте залишком рубаної зелені.