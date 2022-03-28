Новий безпілотник оснащений українськими двигунами і матиме назву Kızılelma

Турецька компанія Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, провела презентацію прототипу нового бойового БПЛА. Він буде оснащений українськими двигунами і матиме назву Kızılelma («червоне яблуко»).

«Bayraktar Kızılelma має крила. Вся родина разом проводить чудову неділю», – йдеться у повідомленні компанії у Twitter 27 березня.

Раніше в компанії повідомили, що перший прототип нового безпілотника запустили у виробничу лінію. Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma («червоне яблуко»).

«MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується), який має стати першим в світі подібним авіамайданчиком для дронів», – йдеться в повідомленні.

Новий безпілотник буде використовуватися в багатоцільових операціях і має бути поставлений цього року. Раніше Baykar підписала контракт з «Івченко-Прогрес», однією з провідних українських компаній, на закупівлю двигунів для нових безпілотників.

Літак має високу робочу висоту і злітну масу 5500 кілограмів. Передбачається перевезення 1,5 тонни корисного вантажу. За прогнозами, він зможе літати протягом п’яти годин і досягати швидкості до 800 км/год.