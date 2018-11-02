Авторка «Капітошки» відсудила понад 500 тис. грн у виробників тістечок

Наталя Гузєєва зі своїми персонажами — Капітошкою та Петриком П'яточкіним

Дитяча письменниця, творчиня літературного та мультиплікаційного персонажа «Капітошки» Наталя Гузєєва відсудила понад 500 тис. грн в одеських виробників тістечок. Про це повідомила прес-служба Київського районного суду міста Одеси.

Гузеєва позивалась до кондитерів через порушення авторських прав. Суд повністю задовольнив позов авторки, оскільки 1979 році вона створила літературний твір «Капітошка» та «отримала авторські немайнові та виключні майнові права на нього».

Згідно з повідомленням, виробники назвали свої тістечка «Картопля-Капітошка з кокосовою стружкою» і «Картопля-Капітошка обсипана», що є порушенням чинного законодавства про авторські права.

Тістечка продавали впродовж січня-травня 2016 року в місцевій мережі продуктових крамниць.

Зазначається, що рішення суду наразі не набуло чинності, адже виробники тістечок подаватимуть апеляцію.

До слова, раніше Гузєєва вже судилася через використання назви «Капітошка» на продукції. Так, у 2017 році вона виграла суд у тернопільського виробника «Видавництво «Навчальна книга— Богдан» за порушення авторського права та отримала близько мільйона гривень.

Згодом Гузєєва відсудила у рівненського ресторану 37 тис. грн за незаконне використання назви «Капітошка» у назві салату.