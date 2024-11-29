11-річний Вадим з командою лікарів, які його оперували

У Центрі дитячої медицини (лікарня «Охматдит») терміново прооперували 11-річного хлопчика з Жидачівщини, у якого при падінні з велосипеда розірвався тонкий кишківник. До лікарні дитина потрапила з посттравматичною перфорацією (розривом) тонкого кишківника.

Вадим (так звати хлопчика) катався на велосипеді буквально пів години, але відпочинок виявився невдалим. Він упав з велосипеда, кермо вивернулося і він дуже вдарився нижньою частиною живота. Вдома хлопець почав скаржитися на біль у животі і батьки звернулися до місцевих медиків. Ті виявили, що травма серйозна, і скерували до львівського «Охматдиту», повідомили у медзакладі.

У львівській лікарні в пацієнта діагностували посттравматичну перфорацію (розрив) тонкого кишківника і терміново взяли в операційну.

«Це була складна операція. Під час діагностичної лапароскопії виявили перфорацію тонкої кишки, яку було ушито. Удар, очевидно, був дуже сильний, оскільки травмувався тонкий кишківник (порожнистий орган), бо переважно під час таких травм ушкоджуються паренхіматозні органи - печінка, селезінка», – каже керівник клініки невідкладної та малоінвазивної хірургії Ігор Гулавський.

Лікарі радять дітям бути обережними під час катання на велосипеді, а батькам – уважно спостергіати за станом дитини, якщо вона таки травмувалася. Отвір у шлунково-кишковому тракті, кажуть медики, дозволяє вмісту кишки потрапляти в черевну порожнину. А потрапляння бактерій призводить до стану, відомого як перитоніт, або до абсцесу. Перфорація стінки шлунка також може призвести до хімічного перитоніту через кислоту шлунка. Тож якщо у дитиби є біль у животі, слід відразу звертатися до фахівців.

Операція Вадима пройшла успішно. Його вже виписали з лікарні, але він ще деякий час буде під наглядом лікарів.