Всеволод зі своєю лікаркою Іванною Негір

У 23-річного львів’янина Всеволода Сахарова діагностували рідкісну форму хвороби Паркінсона, яка на відміну від класичної проявляється у молодому віці, зазвичай до 25 років. Після лікування і реабілітації стан юнака значно поліпшився.

Хлопець звернувся до неврологів львівської лікарні св. Луки зі скаргами на тривалий тремор, швидку втомлюваність, уповільненість рухів, біль у м’язах та порушення координації. Його батько має хворобу Паркінсона і вже кілька років спостерігається у спеціалістів. Після всіх обстежень, зокрема й генетичного аналізу, лікарі виявили, що син успадкував хворобу батька, повідомили у Першому ТМО міста Львова.

Зазвичай, перші симптоми хвороби Паркінсона з’являються у 55-60 років, та інколи хвороба може розвинутись і у віці до 40 або навіть до 25 років (ювенільна форма захворювання). У Всеволода діагностували ювенільний паркінсонізм, рідкісну форму хвороби Паркінсона, яка на відміну від класичної проявляється у молодому віці.

Неврологи кажуть, що у таких випадках важливо якомога раніше діагностувати це хронічне неврологічне захворювання, відрізнити його від інших рухових порушень та розпочати лікування. Лише так можна уповільнити перебіг недуги та покращити якість життя людини.

Після відповідного лікування, як твердить сам хлопець, він став більш активний, більш рухливий. У нього значно поліпшилося самопочуття.