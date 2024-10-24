Пацієнт з медиками, які допомагали йому одужати

44-річний мешканець Рівного Руслан Велешко звернувся до спеціалістів львівської лікарні св. Пантелеймона за порятунком. У нього діагностували злоякісне захворювання крові. Виявили хворобу під час лікування перелому ребра і ураження хребців, які він отримав під час падіння на вулиці. Під час поглибленого обстеження пацієнта лікарі Рівного і виявили множинну мієлому.

Травму чоловік отримав минулої зими, послизнувся на вулиці, упав і відчув сильний біль у попереку. До травматологів чоловік звернувся не відразу. Думав, що біль у спині допоможуть зняти масажі. Та коли вони не допомогли, пішов до лікаря.

Медики діагностували у пацієнта перелом ребра та ураження хребців, але їх здивувало те, що при такому легкому падінні чоловік навряд чи міг отримати таку важку травму. Вони запідозрили більш серйозне захворювання і призначили обстеження, під час якого і виявили у Руслана множинну мієлому, злоякісне захворювання кровотворної системи, за якого відбувається пухлинне розростання плазматичних клітин, повідомили у лікарні.

За порятунком пацієнту порадили звернутися до спеціалістів відділення гематології та трансплантації кісткового мозку лікарні св.Пантелеймона. Львівські спеціалісти призначили пацієнтові кілька курсів хіміотерапії. Якщо вона буде дієва, чоловікові також була показана аутологічна трансплантація кісткового мозку, тобто– пересадка його власних стовбурових клітин.

«Руслан пройшов три курси хіміотерапії, після чого йому провели аутологічну трансплантацію. Цей процес складався з двох основних етапів: спочатку відбулася стимуляція та забір стовбурових клітин за допомогою аферезу, після чого клітини заморожувалися і готувалися до ТКМ. Трансплантація минула добре, а відновлення відбулося досить швидко і без значних ускладнень», – повідомила завідувачка відділення гематології та трансплантації кісткового мозку Соломія Глуховська.

Після трансплантації минуло півтора місяця, пацієнт почувається добре. Він з лікарні вже поїхав до Рівного, а до Львова приїжджає лише на контрольні огляди, під час яких лікарі фіксують у пацієнта ремісію. Руслан вже незабаром планує повернутися на роботу.