Львів'янка Оксана з кардіохірургом Станіславом Ліщенком

Кардіохірурги Університетської лікарні ЛНМУ врятували львів’янку із запущеною вродженою вадою – додатковий отвір у серці, про який пацієнтка не знала 54 роки. Якби не ковід, можливо, вона і далі спокійно жила б з нею.

54-річна львів’янка Оксана була активною, рухливою. Та кілька років тому, після перенесеного коронавірусу, стан здоров’я погіршився, навіть під час повільної ходьби виникли задишка, аритмія. І ставало дедалі гірше, тож жінка за порадою сусідки вирішила звернутися по допомогу до кардіохірургів Університетської лікарні ЛНМУ, повідомили у медзакладі.

Під час обстеження кардіохірурги виявили у пацієнтки великий отвір у серці, розміром 3х3,5 см. Лише від лікарів жінка вперше дізналася, що 54 роки жила з цим отвором.

За словами кардіохірургів, це доволі поширена вроджена патологія, але так пізно і в такому стані її виявляють нечасто. Потрібна була операція, на яку жінка не могла наважитися пів року.

Кардіохірург Станіслав Ліщенко, який оперував жінку, повідомив, що у його практиці це був найбільший дефект. У пацієнтки є викривлення хребта, тож оперували її нестандартним способом. Усі маніпуляції лікарі провели через невеликий розріз у 6 см та зшили отвір у серці. Вже наступного дня пацієнтка почала ходити. І що найважливіше — нормально дихати, рухатися.