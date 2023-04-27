Найчастіше це захворювання виявляють у людей, які працюють з землею

На Львівщині цього року зафіксували перший випадок трихоцефальозу, паразитарного захворювання, що вражає травну і нервову систему і призводить до серйозник ускладнень без своєчасного лікування. Найчастіше це захворювання виявляють у селян, що працюють на землі.

Наразі виявлено лише один випадок цього захворювання, а торік, як повідомили ZAXID.NET у Львівському обласному лабораторному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, на Львівщині було зареєстровано 29 випадків трихоцефальозу.

Цьогоріч трихоцефальоз виявили у 57-річного мешканця Городоччини. Чоловік звернувся до місцевих лікарів зі скаргами на роботу шлунково-кишкового тракту. Його скерувати на лабораторні аналізи, під час яких і виявили яйця волосоголовця і поставили діагноз – трихоцефальоз.

«Збудником цього захворювання є черв’як – волосоголовець, а джерелом інвазії трихоцефальозу є хвора людина. Виділені при випорожненні яйця паразитів потрапляють в зовнішнє середовище і певна стадія розвитку цього паразита відбувається вже у грунті. Тому у людей, які працюють з землею, це захворювання виявляють найчастіше», – повідомила ZAXID.NET лікар-паразитолог Центру Елла Матіяш.

Симптоми захворювання

Люди, які заразилися цим захворюванням, скаржаться на погіршення апетиту, нудоту, блювоту, пронос, здуття живота, загальна слабкість, головний біль, запаморочення, порушення сну, спазматичний біль у животі з локалізацією в правій ділянці, в епігастрії. При високій інтенсивності інвазії можливий розвиток виразок слизової оболонки товстої кішки.

При трихоцефальозі у пацієнтів розвиваються такі порушення: запалення сліпої кишки, порушення прохідності кишечника, порушення перистальтики, діарея, загострення алергічних реакцій, анемія (при тривалому паразитуванні).

Профілактика захворювання

За словами лікарів, заразитися цим захворюванням можна через нечисті руки, заражені овочі і фрукти.

«Зараз розпочинаються весняні роботи на городах, дачах і сільські мешканці часто використовують для одобрення землі стічні води, людські фекалії. Цього не варто робити, бо там могли бути яйця паразитів і вони можуть потрапити на вирощені овочі», – каже Алла Матіяш.

Аби уникнути цього захворювання, треба: