7-річного пацієнта з лікарні вже виписали додому

Минулого тижня до львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ«швидка» доставила 7-річного хлопчика зі Стрийського району, який скаржився на біль у животі. Лікарі районної лікарні запідозріли гостру патологію живота і скерували дитину в ОХМАТДИТ.

У лікарні хлопчика ретельно обстежили і виявили вільне повітря у черевній порожнині, що свідчило, найімовірніше, про перфорацію виразки шлунка або дванадцятипалої кишки, тобто, дірки в органі. Дитину терміново взяли в операційну.

Хлопчику провели лапароскопічну операцію, під час якої діагноз підтвердився. У малолітнього пацієнта була перфорація дванадцятипалої кишки діаметром 0,5 см. Дірку у кишці ушили, операція пройшла вдало.

Оперували хлопчика заступник директора лікарні з хірургічної роботи Богдан Мальований, керівник Центру малоінвазивної хірургії Андрій Дворакевич, хірург-інтерн Юлія Пигитяк і анестезіолог Андрій Галян.

За словами дитячих хірургів, вони вперше оперували дитину з таким діагнозом у такому віці. Були діти з перфорацією дванадцятипалої кишки, але у більш старшому віці – 16 років.