У 7-річного хлопчика зі Стрийщини діагностували перфорацію дванадцятипалої кишки
У львівському ОХМАТДИТі малолітніх дітей з таким діагнозом ще не оперували
Минулого тижня до львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ«швидка» доставила 7-річного хлопчика зі Стрийського району, який скаржився на біль у животі. Лікарі районної лікарні запідозріли гостру патологію живота і скерували дитину в ОХМАТДИТ.
У лікарні хлопчика ретельно обстежили і виявили вільне повітря у черевній порожнині, що свідчило, найімовірніше, про перфорацію виразки шлунка або дванадцятипалої кишки, тобто, дірки в органі. Дитину терміново взяли в операційну.
Хлопчику провели лапароскопічну операцію, під час якої діагноз підтвердився. У малолітнього пацієнта була перфорація дванадцятипалої кишки діаметром 0,5 см. Дірку у кишці ушили, операція пройшла вдало.
Оперували хлопчика заступник директора лікарні з хірургічної роботи Богдан Мальований, керівник Центру малоінвазивної хірургії Андрій Дворакевич, хірург-інтерн Юлія Пигитяк і анестезіолог Андрій Галян.
За словами дитячих хірургів, вони вперше оперували дитину з таким діагнозом у такому віці. Були діти з перфорацією дванадцятипалої кишки, але у більш старшому віці – 16 років.