У 8-й міській лікарні Львова кількість ліжок для ковідних хворих поанують збільшити до 420

У понеділок, 5 квітня, у 8-й міській клінічній лікарні Львова відкривають додаткове відділення для хворих на коронавірусну інфекцію на 38 ліжок. Однак зупинятись на цьому медики не збираються і вже невдовзі у лікарні відкриють ще 30 реанімаційних ліжок, повідомив ZAXID.NET керівник лікарні Василь Трунквальтер.

Нове ковідне відділення на 38 ліжок з киснем, за словами Василя Трунквальтера, відкривають на базі колишньої 4-ї поліклініки. Його встигли відремонтувати за останні два тижні. Зараз будівельна бригада розпочинає ремонт у відділенні інтенсивної терапії, де додатково відкриють ще 30 реанімаційних ліжок.

За словами мера Львова Андрія Садового, 8-ма міська лікарня вже найближчим часом буде однією з найбільших ковідних лікарень на заході України і налічуватиме 420 ковідних ліжок.

Станом на ранок, 5 квітня, у лікарні перебуває 289 хворих, 12 з них у реанімації. Кількість хворих збільшується щодня. Скажімо, у суботу, 3 квітня, в лікарні було 268, у неділю, 4 квітня – вже 278, а в понеділок, 5 квітня, кількість госпіталізованих зросла до 289.

«Якщо потрібно буде, то ми зможемо госпіталізувати і 450 хворих, поставимо додаткові ліжка у коридорах, але тільки було б кому цих хворих лікувати. Зараз приблизно 15% персоналу хворіє. Тому прохання до львів’ян: будьте обережні. Бережіть себе і близьких», – каже Василь Трунквальтер.

До слова, станом на 5 квітня у Львові коронавірус лабораторно підтвердили у 616 львів’ян, а загалом по області Covid-19 виявили у 1121 мешканця області. Львівщина за кількістю хворих в Україні опинилася на другому місці, більше хворих за минулу добу виявили лише у Харківській області – 1155.