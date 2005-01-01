У аеропорту «Київ» пасажири блокували виходи з вимогами надати літаки до Грузії

Компанія YanAir не знайшла літаків, аби відправити пасажирів до Грузії

Рейси української компанії YanAir до Грузії, які мали летіти 17 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) – о 8.45 – до Тбілісі, о 16.30 – Батумі, були затримані. Авіакомпанія протримала пасажирів декілька годин в аеропорту, після чого вийшов представник компанії і повідомив, що літака не буде до 22.00 орієнтовно, оскільки «потрібно забрати людей з Тель-Авіва».

Як передає Mind, компанія пропонує пасажирам їхати додому: таксі оплачується компанією. Особам, які прибули до Києва з інших міст, надали кімнати в готелі. Проте частина пасажирів залишилися в зоні дьюті-фрі та блокує виходи з вимогою надати літак.

Водночас, тим, хто вирішив погодитись на умови авіакомпанії і повернутись додому чи до готелю, повернули багаж – усі валізи вивантажили у холі аеропорту без нагляду.

Валізи пасажирів літака у холі аеропорту в Жулянах, Фото Mind

Загалом, проблемами затриманих пасажирів опікувався єдиний представник авіакомпанії, який мав вирішити всі можливі питання щодо розселення пасажирів у готель, забезпечити машини, їжу для людей тощо. Крім того, саме ця людина вислуховувала нарікання всіх пасажирів разом і мала якимось чином залагодити конфлікт.

Як зазначалося, спершу рейс до Тбілісі було затримано на 3 години – до 11.30, проте попри закінчення реєстрації пасажирів на нього, станом на 11.45 пасажири продовжували очікувати на посадку до літака в зоні Duty Free. Так, рейс знову було перенесено вже до 22.00.

До слова, у квітні у аеропорту Шарм-аш-Шейха на добу затрималися понад 200 туристів, які мали летіли в Україну. Тоді рейс авіакомпанії Yan Air був скасований.