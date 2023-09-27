Наразі у аптеках Львова є корейська вакцина від грипу

Державний контроль якості вже пройшла чотиривалентна інактивована вакцина від грипу корейського виробництва. 114 600 доз вакцини отримали позитивний висновок про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів і надходять до аптек. Ще понад 150 тисяч доз французької вакцини наразі проходять лабораторний контроль, повідомило МОЗ України.

Ще одна вакцина, яка буде доступною на українському фармринку, — чотиривалентна інактивована вакцина виробництва Франції. 151 100 доз цієї вакцини наразі перебувають на лабораторному контролі Держлікслужби.

Усі вакцини, що надходять в Україну, підлягають обов’язковому лабораторному контролю якості, який здійснює Держлікслужба України. І лише після перевірки та позитивного висновку (про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів) вакцини використовують у медичних закладах або вони надходять у продаж до аптек.

«Щороку в Україні реєструють близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та ГРВІ. За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення — захворювання серця, нирок тощо. Найдієвіша профілактика грипу – це щорічна вакцинація, яка є рекомендованою, однак не входить до переліку безоплатних вакцин», – сказано у повідомленні.

Вакцини від грипу є рекомндованими і їх треба купити в аптеці за власні кошти. Наразі у Львові є корейська вакцина Джі сі флю. Її вартість у різних аптеках може трохи коливатися, але щонайменше вона коштує 370 грн. Вакцина французького виробника, кажуть фармацевти, коштуватиме приблизно стільки ж. Вона буде в аптеках у другій половині жовтня. Зробити щеплення від грипу можна у кабінетах щеплень у поліклініках. Якщо аптека поруч з поліклінікою, то можна домовитися з медиком у кабінеті щеплень, купити вакцину і вакцинуватися. Коли аптека далі, то у кабінеті щеплень варто попросити холодильну сумку, аби зберегти дотримання холодового ланцюжка.

Зростання захворюваності на грип традиційно очікується на початку жовтня. Згідно з прогнозом ВООЗ, у епідсезоні 2023-2024 будуть циркулювати такі штами вірусів грипу:

· вірус грипу A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09;

· вірус грипу A/Darwin/9/2021 (H3N2);

· вірус грипу B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

· вірус грипу B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Саме ці штами увійшли до складу чотиривалентних вакцин проти грипу, які будуть використовувати для щеплення. Медики передусім радять вакцинуватися тим, хто входить до групи ризику: людям віком 60 років і старше, дітям від 6 місяців, вагітним, людям з хронічними захворюваннями, людям з професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові, журналісти, продавці тощо).