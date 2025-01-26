Латвія співпрацює з НАТО і країнами Балтії для розслідування інциденту

У неділю, 26 січня, Латвійський державний центр радіо і телебачення (LVRTC) заявив про пошкодження кабелю зв’язку, що проходить дном Балтійського моря і сполучає Латвію зі Швецією. Про це повідомив латвійський мовник LSM.

У LVRTC розповіли, що система моніторингу передачі даних центру вранці неділі зафіксувала перебої в передачі даних між литовським Вентспілсом та шведським Готландом. У центрі припускають, що причиною пошкодження кабелю може бути зовнішній вплив.

Наразі LVRTC продовжує надавати послуги іншими маршрутами передачі даних. Через інцидент з кабелем можлива затримка швидкості передачі даних, але здебільшого це не впливає на кінцевих користувачів у Латвії, пояснили в центрі.

Зі слів керівника відділу корпоративних комунікацій компанії Вінета Спругейна, пошкоджений кабель лежить на глибині понад 50 м. Точну причину аварії встановлять лише після того, як розпочнуться ремонтні роботи на кабелі. Наразі Центр ініціював кримінальне провадження за фактом пошкодження кабелю.

Військово-морські сили Збройних сил Латвії направили патрульні кораблі для пошуку судна, яке може бути причетне до пошкодження кабелю в Балтійському морі.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Силіня зазначила, що Латвія співпрацює з НАТО і країнами Балтії для з’ясування обставин й розслідування інциденту.

LVRTC є основним оператором мережі трансляції радіо- і телепрограм у Латвії. LVRTC управляє державною частиною мобільного оператора Latvijas mobilais telefons (LMT).

Пошкодження критично важливої підводної інфраструктури в Балтійському морі

18 листопада 2024 року стало відомо про обрив кабелів передачі даних між чотирма країнами. У пошкодженні підозрюють китайське судно Yi Peng 3, яке перевозило російські добрива. За даними WSJ, якір балкера тягнувся по дну протягом 160 км та обірвав кабелі між Литвою та Швецією, а також Фінляндією та Німеччиною. Правоохоронці припускають, що капітан корабля міг бути завербований російською розвідкою.

25 грудня минулого року у Балтійському морі були перерізані лінії електропередачі між Фінляндією та Естонією. У пошкодженні кабелів підозрюють російський танкер Eagle S, що перевозив нафту з Росії до Єгипту. Судно проходило в момент інциденту поряд, і невдовзі було затримане береговою охороною Фінляндії. Окрім електричного кабелю, також пошкоджено чотири кабелі зв’язку.

14 січня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс запустить місію «Балтійський вартовий» (Baltic Sentry), в межах якої відбуватиметься патрулювання найважливіших районів Балтійського моря. Причиною запуску місії стали часті обриви підводних кабелів, в яких підозрюють кораблі тіньового флоту Росії.