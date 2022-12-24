Зловмисники заховали крадені речі на кладовищі

У Білгороді-Дністровському на Одещині двох чоловіків підозрюють у пограбуванні місцевого волонтерського штабу. Про це у суботу, 24 грудня, повідомили у прес-службі Нацполіції Одещини.

За інформацією правоохоронців, підозрювані вночі зламали вікно, залізли у приміщення штабу та після пограбування заховали частину речей на кладовищі. Іншу частину розшукують зараз поліцейські.

відео Нацполіції

Їм оголосили підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до десяти років за ґратами.