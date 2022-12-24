У Білгороді-Дністровському двоє чоловіків пограбували штаб волонтерів
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Зловмисники заховали крадені речі на кладовищі
У Білгороді-Дністровському на Одещині двох чоловіків підозрюють у пограбуванні місцевого волонтерського штабу. Про це у суботу, 24 грудня, повідомили у прес-службі Нацполіції Одещини.
За інформацією правоохоронців, підозрювані вночі зламали вікно, залізли у приміщення штабу та після пограбування заховали частину речей на кладовищі. Іншу частину розшукують зараз поліцейські.
відео Нацполіції
Їм оголосили підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до десяти років за ґратами.
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